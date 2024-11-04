В Испании начато расследование из-за нападения на короля и премьер-министра

Гражданская гвардия Испании начала расследование инцидента 3 ноября, когда короля страны Филиппа VI, который отправился с супругой, премьер-министром Педро Санчесом и местным губернатором в район в окрестностях Валенсии, пострадавший от наводнения, забросали грязью.

«Председатель правительства получил удар», — пояснил министр внутренних дел Фернандо Гранде-Марласка в интервью телекомпании TVE (цитата по ТАСС). Чиновник также предположил, что нападавшие действовали организованно.

Конфликт произошел во время поездки, в местечке Парпойта, где местные жители забросали монарших особ и чиновников грязью, требуя, чтобы те уехали. Поездку короля пришлось прервать, а премьера — эвакуировать.

Всего в районе Валенсии погибло из-за наводнения не менее 214 человек, что вызвало в обществе возмущение действиями властей, — The Guardian рассказывает, что спасатели еще ищут тела возможных новых жертв в торговых центрах, гаражах и подземных автостоянках. Жителям рекомендовано не выезжать на дороги и держаться подальше от побережья и рек. При этом сильный дождь прошел утром 4 ноября и вблизи Барселоны — теперь там отменены все местные поезда и объявлено о гражданской обороне.