Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+2°

небольшая облачность, без осадков

ощущается как -1

2 м/c,

с-з.

 764мм 81%
Подробнее
3 Пробки
USD 97,55
EUR 106,14
Новая станция метро
Как разоряли музеи
Промышленный Петербург
Куда пойти на выходных
Канье едет в Петербург?
Кому повысят пенсии
Экскаватор федерального масштаба
Рейтинги "Фонтанки"
Общество В Испании начато расследование из-за нападения на короля и премьер-министра

В Испании начато расследование из-за нападения на короля и премьер-министра

1 811
2 комментария

Гражданская гвардия Испании начала расследование инцидента 3 ноября, когда короля страны Филиппа VI, который отправился с супругой, премьер-министром Педро Санчесом и местным губернатором в район в окрестностях Валенсии, пострадавший от наводнения, забросали грязью.

«Председатель правительства получил удар», — пояснил министр внутренних дел Фернандо Гранде-Марласка в интервью телекомпании TVE (цитата по ТАСС). Чиновник также предположил, что нападавшие действовали организованно.

Конфликт произошел во время поездки, в местечке Парпойта, где местные жители забросали монарших особ и чиновников грязью, требуя, чтобы те уехали. Поездку короля пришлось прервать, а премьера — эвакуировать.

Всего в районе Валенсии погибло из-за наводнения не менее 214 человек, что вызвало в обществе возмущение действиями властей, — The Guardian рассказывает, что спасатели еще ищут тела возможных новых жертв в торговых центрах, гаражах и подземных автостоянках. Жителям рекомендовано не выезжать на дороги и держаться подальше от побережья и рек. При этом сильный дождь прошел утром 4 ноября и вблизи Барселоны — теперь там отменены все местные поезда и объявлено о гражданской обороне.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Испания Наводнение
Лайк
LIKE3
Смех
HAPPY5
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
iayaaz
35 минут
совсем обнаглели, царя сместить хотели, бандиты...
Гость
1 час
Вот, а говорили воды не хватает. Любите природу, мать вашу.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Поддержка и опора: врачи рассказали, как продолжить жить после травмы спины
3 ноября, 18:00
Новости компаний
150 студентов прошли практику на объектах крупнейшего петербургского застройщика
2 ноября, 14:41
Новости компаний
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Пенсионный особый»
1 ноября, 17:30
ТОП 5
Новости компаний
Поддержка и опора: врачи рассказали, как продолжить жить после травмы спины
3 ноября, 18:00
Годовой отчет ГК «А101» признан Московской биржей «Лучшим дебютом»
2 ноября, 16:15
Как тестируют экзоскелеты на стройплощадках в Петербурге
2 ноября, 15:55
150 студентов прошли практику на объектах крупнейшего петербургского застройщика
2 ноября, 14:41
Как одна семья: новый формат обслуживания состоятельных клиентов
1 ноября, 18:00
Царскосельские холмы — территория детства
1 ноября, 18:00
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Пенсионный особый»
1 ноября, 17:30
БСПБ для бизнеса: бесплатные переводы до 1 млн рублей и бесплатное обслуживание при открытии счета
1 ноября, 16:45
Setl Group открыл проектное финансирование на строительство ЖК «Город Звёзд»
1 ноября, 16:17
Объявлены торги по распределению квот на вылов камчатского краба
1 ноября, 15:54
«Строительный трест» обновил фирменный стиль и представил новый логотип
1 ноября, 14:05
Добрые соседи «Образцовых кварталов»
31 октября, 18:00