Испанского короля освистали и забросали грязью в пострадавшей от наводнения Валенсии. Погибших уже 214

Жители Испании 3 ноября освистали и закидали грязью и яйцами короля Филиппа во время его визита в Валенсию, где в результате наводнения погибло более 200 человек. Об этом сообщает CNN.

Филипп VI вместе с супругой Летисией посетил Пайпорту, район в окрестностях Валенсии, вместе с супругой, премьер-министром Педро Санчесом и губернатором региона Карлосом Масоном. Одежду обоих монархов забрызгало грязью, которую бросали в них люди.

Толпа оскорбляла короля и чиновников, раздавались крики «убирайтесь из города!», «убийцы!» и «вы опоздали на четыре дня». Пока полиция сдерживала собравшихся, король пытался поговорить с людьми, но люди продолжали швырять в него грязью, от которой он закрывался зонтиком.

По последним данным, минимум 214 человек погибли в результате наводнений, но это число может возрасти. Как пишет EFE, было обнаружено еще несколько бездыханных тел и число жертв уже достигло 217. Эти данные еще официально не подтверждены. На сегодняшний день опознаны 67 тел, сообщает El Mundo.

Люди критикуют медленную и нескоординированную реакцию властей на стихийное бедствие. Муниципалитеты завалены грязью. Многие не могут попасть в свои дома, которые разрушены или завалены грязью. Другие не могут найти своих близких, пропавших без вести; число тех, о чьей судьбе ничего не известно, превышает две сотни человек.

Между тем двухтысячелетняя древнеримская плотина спасла испанский город Сарагоса от наводнения.