Строили на века: двухтысячелетняя древнеримская плотина спасла испанский город от наводнения

Древнеримская плотина спасла муниципалитет Альмонасид-де-ла-Куба в провинции Сарагоса в Испании от страшного наводнения, унесшего более двух сотен жизней. Как сообщает издание El Español, дамбу построили более двух тысяч лет назад при императоре Августе.

Источник: youtube.com/aragondigital

Отмечается, что в Альмонасид-де-ла-Куба не зарегистрировано ни одной жертвы наводнения. Также в муниципалитете не пострадала инфраструктура. Объясняется это эффективной работой дамбы: вода в плотине накапливается до предела, а затем поэтапно падает, уходя в сторону от жилых построек. Эта плотина является самой высокой из всех древнеримских, сохранившихся на сегодняшний день.

Построенная римлянами дамба спасала Сарагосу от затопления с I по III век нашей эры. Затем она оказалась заброшена и вновь начала работать после захвата испанских территорий мусульманами в VII веке.

По последним данным, в результате наводнения в Испании, которое началось 29 октября, погибло 214 человек. Еще две тысячи человек числятся пропавшими без вести. Больше всего от стихии пострадал округ Валенсии. Для ликвидации последствий глава Валенсии Карлос Масон объявил о создании пяти групп немедленного реагирования. Кроме того, для помощи местным жителям в восточные области Валенсии отправят более десяти тысяч военных, полицейских и волонтеров.