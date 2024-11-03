Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+2°

пасмурно, без осадков

ощущается как -1

2 м/c,

ю-з.

 757мм 89%
Подробнее
3 Пробки
USD 97,55
EUR 106,14
Экскаватор федерального масштаба
Куда пойти на выходных
Промышленный Петербург
Cоль возвращается
Растут штрафы за проезд
Что изменилось с ноября
Рейтинги "Фонтанки"
Происшествия Строили на века: двухтысячелетняя древнеримская плотина спасла испанский город от наводнения

Строили на века: двухтысячелетняя древнеримская плотина спасла испанский город от наводнения

2 505
6 комментариев

Древнеримская плотина спасла муниципалитет Альмонасид-де-ла-Куба в провинции Сарагоса в Испании от страшного наводнения, унесшего более двух сотен жизней. Как сообщает издание El Español, дамбу построили более двух тысяч лет назад при императоре Августе.

Отмечается, что в Альмонасид-де-ла-Куба не зарегистрировано ни одной жертвы наводнения. Также в муниципалитете не пострадала инфраструктура. Объясняется это эффективной работой дамбы: вода в плотине накапливается до предела, а затем поэтапно падает, уходя в сторону от жилых построек. Эта плотина является самой высокой из всех древнеримских, сохранившихся на сегодняшний день.

Построенная римлянами дамба спасала Сарагосу от затопления с I по III век нашей эры. Затем она оказалась заброшена и вновь начала работать после захвата испанских территорий мусульманами в VII веке.

По последним данным, в результате наводнения в Испании, которое началось 29 октября, погибло 214 человек. Еще две тысячи человек числятся пропавшими без вести. Больше всего от стихии пострадал округ Валенсии. Для ликвидации последствий глава Валенсии Карлос Масон объявил о создании пяти групп немедленного реагирования. Кроме того, для помощи местным жителям в восточные области Валенсии отправят более десяти тысяч военных, полицейских и волонтеров.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Испания Наводнение Сарагоса Плотина Древний Рим
Лайк
LIKE8
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
Отец Родной
40 минут
Ну или на крайняк губернатора Оренбургской области к ним, он их научит родину любить
Отец Родной
41 минута
А двухтысячелетние грызуны как же ж? Не смогли прогрызть? Надо срочно бибу и бобу, ой то есть Петрова-баширова отправить с парой наших питомцев, они точно справятся за неделю
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
В систему ГАРАНТ подключен новый блок «Справочник строителя»
31 октября, 12:20
Новости компаний
Спрос на антивирусы вырос в два раза
31 октября, 10:00
Новости компаний
Россиян стали в 3,5 раза чаще атаковать банковскими мобильными троянами
25 октября, 12:55
ТОП 5
Новости компаний
Годовой отчет ГК «А101» признан Московской биржей «Лучшим дебютом»
2 ноября, 16:15
Как тестируют экзоскелеты на стройплощадках в Петербурге
2 ноября, 15:55
150 студентов прошли практику на объектах крупнейшего петербургского застройщика
2 ноября, 14:41
Царскосельские холмы — территория детства
1 ноября, 18:00
Как одна семья: новый формат обслуживания состоятельных клиентов
1 ноября, 18:00
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Пенсионный особый»
1 ноября, 17:30
БСПБ для бизнеса: бесплатные переводы до 1 млн рублей и бесплатное обслуживание при открытии счета
1 ноября, 16:45
Setl Group открыл проектное финансирование на строительство ЖК «Город Звёзд»
1 ноября, 16:17
Объявлены торги по распределению квот на вылов камчатского краба
1 ноября, 15:54
«Строительный трест» обновил фирменный стиль и представил новый логотип
1 ноября, 14:05
Добрые соседи «Образцовых кварталов»
31 октября, 18:00
«Петербургтеплоэнерго» получило паспорта готовности к работе в осенне-зимний период
31 октября, 16:13