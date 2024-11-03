В Москве арестован замначальника тыла Росгвардии Мирза Мирзаев. Генерал подозревается в получении взятки

В Москве 3 ноября по подозрению в получении взятки был арестован заместитель начальника тыла Росгвардии генерал-майор Мирза Мирзаев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Коммерсантъ» со ссылкой на информацию телеграм-каналов, уточняет, что по версии следствия, Мирзаев — экс-заместитель командующего Южным округом войск национальной гвардии — потребовал 140 миллионов рублей от поставщика модулей для быстровозводимых зданий, угрожая разорвать контракт стоимостью 480 миллионов, если не получит денег. Компания перевела Мирзаеву средства через посредника, которого также задержали.

Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

Защита Мирзаева просила о домашнем аресте, но военный суд принял решение арестовать его до 2 января 2025 года.