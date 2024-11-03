Пьяные гости Петербурга обчистили скорую и продолжили пить водку, но уже из банок для анализов

Полиция Центрального района задержала двух мужчин, которые вынесли медоборудование из машины скорой помощи и устроили застолье с контейнерами для анализов. Об этом 3 ноября сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Сотрудница медучреждения обратилась за помощью полиции 31 октября. Как оказалось, из припаркованного на улице Пархоменко автомобиля скорой помощи был похищен чемодан с медицинским оборудованием, а также документы и печати, находившиеся в коробках. По данному факту было возбуждено уголовное дело о краже.

Благодаря записям с видеокамер полицейские быстро вышли на след подозреваемых. Ими оказались двое мужчин: 38-летний прораб из Свердловской области и 43-летний уроженец Саратовской области. Младший из них ранее уже имел проблемы с законом, у него за плечами судимости за кражу и хулиганство. Оба были задержаны у дома на Чехова, 15.

«Пьяные были. Из медицинских баночек для анализов выпивали водку», — рассказал один из задержанных. На вопрос правоохранителя, не смутило ли его, что в них собирают анализы, лишь повторил, что с собутыльником были оба пьяны. Второй не вспомнил, каким образом использовали украденное.