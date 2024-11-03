Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+2°

пасмурно, без осадков

ощущается как -1

2 м/c,

ю-з.

 757мм 89%
Подробнее
3 Пробки
USD 97,55
EUR 106,14
Экскаватор федерального масштаба
Куда пойти на выходных
Промышленный Петербург
Cоль возвращается
Растут штрафы за проезд
Что изменилось с ноября
Рейтинги "Фонтанки"
Общество Мэр Нью-Йорка призвал жителей города экономить «каждую каплю» воды. Октябрь в городе выдался рекордно засушливым

Мэр Нью-Йорка призвал жителей города экономить «каждую каплю» воды. Октябрь в городе выдался рекордно засушливым

1 473
5 комментариев

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс и комиссар Департамента охраны окружающей среды города Нью-Йорка Рохит Т. Аггарвала объявили общегородскую тревогу по поводу засухи на фоне рекордного отсутствия осадков, приказав городским службам обновить планы по сохранению водных ресурсов и подготовиться к их реализации, а также призвав общественность помочь сохранить каждую возможную каплю. Об этом говорится в заявлении на сайте городского правительства.

Это объявление было сделано в связи с исторически засушливым октябрем, ставшим вторым по продолжительности засушливым месяцем в истории города, начиная с 1869 года. Экономия воды замедлит скорость истощения запасов воды в городских резервуарах и потенциально может отсрочить или устранить угрозу серьезной нехватки.

«Начав экономить воду сейчас, мы делаем всё возможное, чтобы быть уверенными, что сможем поливать наши парки и наполнять наши бассейны летом, а также предотвратить более серьезную чрезвычайную ситуацию с засухой», — сказал Адамс.

Власти города посоветовали принимать душ быстрее обычного, выключать воду во время мытья посуды, починить протекающие краны и распорядились, чтобы городские службы также перешли в режим экономии воды.

По данным NBC New York, 29 октября число осадков в городе составило около 25 миллиметров. Водохранилища городской системы заполнены на 65,9% при норме в 76,6%.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Эрик Адамс Нью-Йорк Засуха
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED3
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD4
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
aprahka
3 часа
Какая жалость...
triton1977
2 часа
Всей душой мы со страдающими жителями Нью-Йорка!
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
150 студентов прошли практику на объектах крупнейшего петербургского застройщика
2 ноября, 14:41
Новости компаний
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Пенсионный особый»
1 ноября, 17:30
Новости компаний
Объявлены торги по распределению квот на вылов камчатского краба
1 ноября, 15:54
ТОП 5
Новости компаний
Годовой отчет ГК «А101» признан Московской биржей «Лучшим дебютом»
2 ноября, 16:15
Как тестируют экзоскелеты на стройплощадках в Петербурге
2 ноября, 15:55
150 студентов прошли практику на объектах крупнейшего петербургского застройщика
2 ноября, 14:41
Царскосельские холмы — территория детства
1 ноября, 18:00
Как одна семья: новый формат обслуживания состоятельных клиентов
1 ноября, 18:00
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Пенсионный особый»
1 ноября, 17:30
БСПБ для бизнеса: бесплатные переводы до 1 млн рублей и бесплатное обслуживание при открытии счета
1 ноября, 16:45
Setl Group открыл проектное финансирование на строительство ЖК «Город Звёзд»
1 ноября, 16:17
Объявлены торги по распределению квот на вылов камчатского краба
1 ноября, 15:54
«Строительный трест» обновил фирменный стиль и представил новый логотип
1 ноября, 14:05
Добрые соседи «Образцовых кварталов»
31 октября, 18:00
«Петербургтеплоэнерго» получило паспорта готовности к работе в осенне-зимний период
31 октября, 16:13