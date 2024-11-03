Мэр Нью-Йорка призвал жителей города экономить «каждую каплю» воды. Октябрь в городе выдался рекордно засушливым

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс и комиссар Департамента охраны окружающей среды города Нью-Йорка Рохит Т. Аггарвала объявили общегородскую тревогу по поводу засухи на фоне рекордного отсутствия осадков, приказав городским службам обновить планы по сохранению водных ресурсов и подготовиться к их реализации, а также призвав общественность помочь сохранить каждую возможную каплю. Об этом говорится в заявлении на сайте городского правительства.

Это объявление было сделано в связи с исторически засушливым октябрем, ставшим вторым по продолжительности засушливым месяцем в истории города, начиная с 1869 года. Экономия воды замедлит скорость истощения запасов воды в городских резервуарах и потенциально может отсрочить или устранить угрозу серьезной нехватки.

«Начав экономить воду сейчас, мы делаем всё возможное, чтобы быть уверенными, что сможем поливать наши парки и наполнять наши бассейны летом, а также предотвратить более серьезную чрезвычайную ситуацию с засухой», — сказал Адамс.