По делам, по деньгам, желтый трактор едет к вам. Что не так в споре семьи Караваевых и крупного продавца техники

Источник: кадр из видео / Человек и закон / «Первый канал»







Летом 2020 года петербуржец Ярослав Караваев купил трактор. Четыре года спустя это приобретение довело его до статуса подозреваемого по уголовному делу. Между этими двумя событиями Караваев больше двух лет судился с продавцом техники, да так, что освещал Первый канал.



По решению суда со счетов продавца было списано больше 80 миллионов рублей компенсации. Продавец с таким поворотом дела не согласился.

Впервые о семействе Караваевых в медийном пространстве узнали еще в 2012 году. Поводом стала свадьба 19-летнего Никона Сорокина и 20-летней Ангелины Караваевой, которые происходят из двух самых многодетных семей Адмиралтейского района. В семье Сорокиных 12 детей, а у Караваевых — восемь. Мероприятие в шутку называли «свадьба восемь плюс двенадцать».

В 2024 году в поле внимания СМИ попала история непростых отношений семьи Караваевых и трактора. Именно так это вошло в журналистский фольклор, хотя, если точно, Ярослав Караваев купил за 7,6 млн экскаватор-погрузчик. Как утверждает он сам, для личных нужд — строить дом. Караваевы живут в поселке Овсяное, можно сказать, кланом — совместное хозяйство ведут несколько десятков родственников. Что после «свадьбы восемь плюс двенадцать» не удивительно — одних внуков уже 23 человека. Покупку обсуждали на семейном совете: прикинули цифры и решили, что купить технику будет дешевле, чем арендовать его каждый раз, когда надо что-нибудь вырыть или расчистить. И купили — у компании «ТехПортАвтоСервис». С гарантией на один год.

«ТехПортАвтоСервис» — крупная компания с годовой выручкой более 6,5 млрд рублей. Принадлежит Александру Калинину. На сайте организации говорится, что она 28 лет поставляет спецтехнику и грузовые автомобили для бизнеса, работает в 18 городах России и имеет собственную сеть из девяти станций технического обслуживания. Главный офис — в Петербурге.

Дальше, по словам Караваева, экскаватор начал безбожно ломаться. Сначала вылезла неисправность рычага управления челюстями переднего ковша/отвала, потом — проблемы с системой зажигания (заводился не с первого раза), люфт заднего ковша, люфт телескопа стрелы, проблемы с креплением гидравлических шлангов и так далее. А еще у него сочилось масло по стреле — подтекал сальник цилиндра ковша, отваливалась рама, сыпались крепления. За год покупатель 11 раз обращался к продавцу из-за поломок и подсчитал, что из 365 дней гарантии трактор нельзя было использовать по назначению 100 дней. Караваев попросил «ТехПортАвтоСервис» забрать трактор и вернуть 7,6 млн рублей — сумму, уплаченную по договору. Но продавец сначала предложил «расширенную гарантию», а потом — идти в суд.

Ленинский районный и Санкт-Петербургский городской суд к концу 2023 года Ярослав Караваев и его адвокат Станислав Сазонов выиграли. По словам Сазонова, в суде продавец упирал на то, что на покупку экскаватора был заключен не простой договор, а договор поставки. Такой заключают предприниматели, а не обычные пользователи. А из этого якобы следует, что Караваев купил трактор не для личных нужд, а для использования в коммерческих целях. К тому же продавец просил налоговую и прокуратуру проверить Караваева на незаконную предпринимательскую деятельность: якобы трактор могли сдавать в аренду, потому что на одометре обнаружился слишком большой пробег. Это принципиальный момент, так как, если товар использовался не в личных, а в коммерческих целях, нормы закона о защите прав потребителей на него не распространяются.

Незаконной предпринимательской деятельности налоговая не обнаружила. Что касается договора поставки, то Сазонов настаивал: такой может быть заключен только между предпринимателями, а ООО «ТехПортАвтоСервис» подписывался с физическим лицом — Ярославом Караваевым.



К тому времени на кону стояли уже не 7,6 млн рублей, уплаченных за трактор, а почти в десять раз больше. Арифметика такая: к исходным 7,6 млн прибавились 5,9 млн разницы в цене на момент иска, потому что техника дорожает. Еще 10 млн — неустойка за невыполнение требований потребителя о возврате денежных средств за товар и о компенсации убытков. Моральный вред оценили в 20 тысяч рублей, еще 95 тысяч составили судебные расходы. 11,76 млн — штраф для продавца. Кроме того, законом предусмотрена неустойка в размере 1% от стоимости товара за каждый день просрочки требования об уплате стоимости товара; с 26 мая 2023 года «накапало» 34,695 млн. И еще на 29,16 млн набралось аналогичной неустойки по компенсации убытков из-за подорожания трактора.

По определению городского суда в феврале 2024 года со счета ответчика взыскали 80,195 млн рублей. Однако Третий кассационный суд отправил дело на пересмотр — именно из-за характера заключенного договора. Тогда Ярослав Караваев и Станислав Сазонов решили обратиться в Верховный суд. Историю продолжали пересказывать журналисты — в том числе в передаче «Человек и закон» на Первом канале.

А в июле 2024 года следственный комитет по Адмиралтейскому району возбудил уголовное дело об этом самом экскаваторе. Точнее, об особо крупном мошенничестве, на тот момент — в отношении неопределенного круга лиц.

По версии следствия, эти самые лица сговорились обманом похитить деньги у ООО «Техпортавтосервис», разработали план и распределили роли. Купили экскаватор-погрузчик и сперва обратились в ООО «Техпортавтосервис» за гарантийным ремонтом, а в последний день гарантии пошли в суд. Потому что достоверно знали, что, по закону о защите прав потребителей, продавцу придется заплатить огромную неустойку. При этом обманули и ООО «Технопортавтосервис», и суд, заявив, что экскаватор использовался в личных, а не в коммерческих целях — это сильно влияет на размер компенсации.

По словам жены Сазонова Юлии, тогда же, в июле, на участке Караваевых прошли следственные действия. «Станислав поднял шум в СМИ, и все это свернули, а теперь, когда дело движется к развязке, к рассмотрению в Верховном суде, видимо, решили их обоих закрыть, чтобы никто ни о чем не узнал», — говорит женщина.

1 ноября дома у Сазонова и Караваева прошли обыски, а сами они были доставлены в следственное управление по Адмиралтейскому району. 2 ноября стало известно, что обоим присвоен статус подозреваемых по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере.

«Сегодня это тренд — когда решения по гражданским делам ломаются методом уголовно-правового давления, — считает адвокат Сазонова и Караваева. — То, что происходит сейчас, связано с неудовлетворенностью потерпевших [по уголовному делу] нормами закона о защите прав потребителей. При этом неустойка в размере 10 миллионов рублей, взысканная судом с ответчика, могла быть в 16 раз выше, но были применены положения 333 статьи ГК („Если суд признает, что неустойка, подлежащая уплате, явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, он вправе уменьшить ее. Для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, суд также может уменьшить неустойку при условии заявления должника о таком уменьшении“, — прим. ред.)

Генеральный директор ООО «Техпортавтосервис», которому корреспондент позвонила с просьбой прокомментировать это дело, услышав слово «Фонтанка», бросил трубку. Поздно вечером 2 ноября супруга Караваева сообщила журналисту, что ее муж наконец едет из СК домой.