Петербуржца, отсудившего у продавца неисправного экскаватора 80 млн, задержали по делу о мошенничестве

Петербургский программист Ярослав Караваев, отсудивший у продавца техники 80 миллионов компенсации за неисправный экскаватор-погрузчик, стал подозреваемым по уголовному делу о мошенничестве. Оно возбуждено в отношении «неустановленных лиц», но Караваев и его юрист Станислав Сазонов уже задержаны в рамках 91 статьи УК РФ, а в их домах прошли обыски.

Как рассказал «Фонтанке» 2 ноября адвокат задержанных, Караваев и Сазонов были доставлены в следственное управление по Адмиралтейскому району накануне и находятся там до сих пор в статусе подозреваемых.

Ярослав Караваев купил у ООО «Технопортавтосервис» экскаватор за 7,6 млн рублей в 2020 году. Однако на протяжении последующего года техника так долго простаивала из-за различных неисправностей, что Караваев как потребитель получил право вернуть деньги. За время судебных разбирательств с продавцом, которые продолжались до 2023 года, экскаватор значительно подорожал, а по закону продавец должен компенсировать покупателю стоимость техники не на момент продажи, а на момент взыскания компенсации. «Фонтанка» подробно разбирала этот кейс.

Как стало известно «Фонтанке», уголовное дело по части 4 статьи 159 («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере») по факту взыскания компенсации с ООО «Технопортавтосервис» за неисправный экскаватор, было возбуждено еще в июле 2024 года.

По версии следствия, неустановленные лица сговорились обманом похитить деньги у ООО «Технопортавтосервис», разработали план и распределили роли. В их распоряжении был тот самый экскаватор-погрузчик за 7,6 млн рублей. В соответствии со своим преступным планом, они сначала обратились в ООО «Технопортавтосервис» за гарантийным ремонтом, а в последний день гарантии обратились в суд, чтобы по закону о защите прав потребителей расторгнуть договор поставки. При этом, считает следствие, настаивали, что экскаватор использовался в личных, а не коммерческих целях, потому что в первом случае размеры компенсации для покупателя значительно выше.



В результате, с учетом разницы в стоимости экскаватора на момент продажи и момент обращения в суд, штрафов, неустойки в размере 1 % стоимости нового экскаватора за каждый день просрочки возврата денег по договору поставки и морального вреда (оцененного в 100 тысяч рублей), «накапало» 80 миллионов 195 тысяч рублей, которые были списаны со счета ответчика. И все потому, что неустановленные лица якобы обманули суд, сказав, что пользовались экскаватором в личных целях.

В материалах арбитражных разбирательств фигурируют данные маячка спутниковой связи, установленного на экскаватор. Они свидетельствуют о том, что за все время работы техника ни разу ни покинула пределов коттеджного поселка, где живет Ярослав Караваев, что в теории противоречит заявлению о ее использовании для строительных работ на стороне.

Судебная тяжба из-за экскаватора неоднократно привлекала внимание региональных и федеральных СМИ. Многодетная семья Караваевых живет в Ленинградской области семейным кланом, Ярослав Караваев рассказывал журналистам, что общее число родственников, ведущих совместное приусадебное хозяйство, перевалило за 40 человек. Когда купленную технику не удалось вернуть продавцу, Караваев пошел в суд. Районный и городской суды Петербурга встали на сторону истца. Но Третий кассационный суд решил, что Караваев использовал экскаватор в коммерческих целях, при том, что ни налоговая, ни прокуратура не нашли этому доказательств. Дело отправили в апелляционный суд, который до сих пор не принял процессуального решения. А Ярослав Караваев обратился в Верховный суд.