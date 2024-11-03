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Афиша Plus На Соборной площади поселили рыжего кота, а Ботный домик ушел под воду

На Соборной площади поселили рыжего кота, а Ботный домик ушел под воду

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Петропавловская крепость приняла ежегодный фестиваль «Чудо света» — на стенах бастионов и других построек на Заячьем острове появились движущиеся световые инсталляции. Где-то — причудливые геометрические, в других местах — повторяющие мотивы природы, осенние гроздья рябины или подводный мир, — они сделали территорию крепости точкой притяжения горожан на вечера с 2 по 4 ноября.

Шоу, традиционно, посвящено истории и архитектуре Петербурга, поэтому на фасад Монетного двора транслируют образы других достопримечательностей (на всякий случай, если вдруг кто забыл, что в городе есть еще арка Главного штаба, Елисеевский магазин, сфинксы, кони Клодта и даже ЗСД со стадионом). Ну а тех, кто помнит это все вживую, на Соборной площади развлекают шарообразный рыжий кот и «глазастая» арка Никольских ворот.

+4

Фестиваль проводится со 2 по 4 ноября с 19.00 до 22.00, он приурочен ко Дню народного единства. Вход свободный, со стороны Иоанновского моста. 6+

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