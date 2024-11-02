Кровь Бабича и три удаления: во время матча ЦСКА — «Спартак» произошла массовая драка игроков

Футболисты московских ЦСКА и «Спартака» подрались между собой 2 октября во время матча 14-го тура чемпионата России. В конфликте участвовали по несколько игроков обеих команд.

Инцидент произошел на 54-й минуте встречи: его спровоцировал весьма грубый фол Виллиана Роши на Угальде. В ходе потасовки защитник армейцев Роша ударил кулаком игроков обороны «красно-белых» хавбека Руслана Литвинова и защитника Срджана Бабича. У серба оказалась разбита губа. Затем в стычку вмешались остальные футболисты.

Главный судья Алексей Сухой выдал по итогам эпизода красную карточку Виллиану Роша из ЦСКА и желтые Бабичу и Умярову. Бразилец не соглашался и долго не уходил с поля, споря с судьей.