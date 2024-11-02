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Общество Спорт Кровь Бабича и три удаления: во время матча ЦСКА — «Спартак» произошла массовая драка игроков

Кровь Бабича и три удаления: во время матча ЦСКА — «Спартак» произошла массовая драка игроков

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1 комментарий

Футболисты московских ЦСКА и «Спартака» подрались между собой 2 октября во время матча 14-го тура чемпионата России. В конфликте участвовали по несколько игроков обеих команд.

Инцидент произошел на 54-й минуте встречи: его спровоцировал весьма грубый фол Виллиана Роши на Угальде. В ходе потасовки защитник армейцев Роша ударил кулаком игроков обороны «красно-белых» хавбека Руслана Литвинова и защитника Срджана Бабича. У серба оказалась разбита губа. Затем в стычку вмешались остальные футболисты.

Главный судья Алексей Сухой выдал по итогам эпизода красную карточку Виллиану Роша из ЦСКА и желтые Бабичу и Умярову. Бразилец не соглашался и долго не уходил с поля, споря с судьей.

Затем с помощью арбитра VAR Сергея Карасева посмотрели повтор и еще одну красную карточку получил Руслан Литвинов.

Позднее уже Пруцеву досталось от Миралема Пьянича и от Ивана Облякова, второй из которых заработал вторую желтую карточку и досрочно покинул поле.

Встреча состоялась на «ВЭБ Арене» и завершилась со счетом 2:0 в пользу «красно‑белых». По словам бывшего футболиста сборной России Андрея Аршавина, «кроме драк, в ней ничего особо не запомнилось».

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ЦСКА Спартак Драка
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Комментарии
1
281614283
4 минуты
Семак три раза перекрестился и это ему помогло
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