Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+1°

небольшая облачность, без осадков

ощущается как -3

3 м/c,

с-з.

 758мм 81%
Подробнее
1 Пробки
USD 97,55
EUR 106,14
Cоль возвращается
Куда пойти на выходных
Промышленный Петербург
Растут штрафы за проезд
Что изменилось с ноября
Бензин за 60 рублей
Рейтинги "Фонтанки"
Общество «Собирать было одно удовольствие». Петербурженка показала, как собрала восемь корзин грибов и букет ромашек в снежный ноябрьский день

«Собирать было одно удовольствие». Петербурженка показала, как собрала восемь корзин грибов и букет ромашек в снежный ноябрьский день

3 169
13 комментариев
+2

Петербурженке удалось собрать восемь корзин маслят во время трехчасовой тихой охоты 2 ноября. В дополнение к неожиданно большому урожаю грибов, леса Выборгского района Ленобласти подарили девушке целый букет ромашек.

Результатом своей тихой охоты петербурженка поделилась в сообществе «Грибы и грибники СПб» в социальной сети «Вконтакте». На кадрах можно заметить большие и сочные маслята, будто их собрали не под конец снежной осени, а в разгар урожайного дождливого августа. По рассказам девушки, собирать грибы в снежную погоду оказалось очень удобно.

«Небольшие шапочки снега лишь отметили грибные семейки, и собирать было одно удовольствие, будто леший разукрасил белой краской шляпки грибов», – поделилась любительница собирать грибы.

Ранее «Фонтанка» показывала, как в конце октября в Петербурге полезли необычные грибы-навозники. Они выросли там, где были следы жизнедеятельности птиц.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Грибы Ленобласть Снег Октябрь
Лайк
LIKE10
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
14
275640356
1 час
Куда ей столько?
Kirill77
46 минут
круто! Я в ноябре обычно только лисички собираю. В наших лесах в это время другие уже не растут
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
150 студентов прошли практику на объектах крупнейшего петербургского застройщика
2 ноября, 14:41
Новости компаний
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Пенсионный особый»
1 ноября, 17:30
Новости компаний
Объявлены торги по распределению квот на вылов камчатского краба
1 ноября, 15:54
ТОП 5
Новости компаний
Годовой отчет ГК «А101» признан Московской биржей «Лучшим дебютом»
2 ноября, 16:15
Как тестируют экзоскелеты на стройплощадках в Петербурге
2 ноября, 15:55
150 студентов прошли практику на объектах крупнейшего петербургского застройщика
2 ноября, 14:41
Царскосельские холмы — территория детства
1 ноября, 18:00
Как одна семья: новый формат обслуживания состоятельных клиентов
1 ноября, 18:00
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Пенсионный особый»
1 ноября, 17:30
БСПБ для бизнеса: бесплатные переводы до 1 млн рублей и бесплатное обслуживание при открытии счета
1 ноября, 16:45
Setl Group открыл проектное финансирование на строительство ЖК «Город Звёзд»
1 ноября, 16:17
Объявлены торги по распределению квот на вылов камчатского краба
1 ноября, 15:54
«Строительный трест» обновил фирменный стиль и представил новый логотип
1 ноября, 14:05
Добрые соседи «Образцовых кварталов»
31 октября, 18:00
«Петербургтеплоэнерго» получило паспорта готовности к работе в осенне-зимний период
31 октября, 16:13