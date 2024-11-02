«Собирать было одно удовольствие». Петербурженка показала, как собрала восемь корзин грибов и букет ромашек в снежный ноябрьский день

Петербурженке удалось собрать восемь корзин маслят во время трехчасовой тихой охоты 2 ноября. В дополнение к неожиданно большому урожаю грибов, леса Выборгского района Ленобласти подарили девушке целый букет ромашек.
Результатом своей тихой охоты петербурженка поделилась в сообществе «Грибы и грибники СПб» в социальной сети «Вконтакте». На кадрах можно заметить большие и сочные маслята, будто их собрали не под конец снежной осени, а в разгар урожайного дождливого августа. По рассказам девушки, собирать грибы в снежную погоду оказалось очень удобно.
«Небольшие шапочки снега лишь отметили грибные семейки, и собирать было одно удовольствие, будто леший разукрасил белой краской шляпки грибов», – поделилась любительница собирать грибы.
Ранее «Фонтанка» показывала, как в конце октября в Петербурге полезли необычные грибы-навозники. Они выросли там, где были следы жизнедеятельности птиц.
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