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Общество «Невиданный слой навозников». В Петербурге полезли на свет интересные грибы

«Невиданный слой навозников». В Петербурге полезли на свет интересные грибы

1 330
4 комментария

Неожиданно большой урожай грибов, особенно для конца октября, обнаружили петербуржцы на газоне среди многоэтажек Приморского района и в других местах города. Фотографии Антона Кубышкина публикует 29 октября сообщество «Грибы и Грибники СПб» во «ВКонтакте». Это условно съедобные грибы, но есть их не стоит хотя бы потому, что они выросли в городе.

Слой навозников появился на проспекте Сизова. «Это голубиное место. Видимо, навозникам нравится расти на следах жизнедеятельности птиц», — отметил в беседе с «Фонтанкой» Антон Кубышкин.

В комментариях подписчики публикуют фотографии навозников и из других районов города, а также предлагают делать из них икру. Вообще, навозник из рода шампиньоновых. Большинство его видов несъедобно из-за слишком мелких размеров и тонкой мякоти, некоторые, возможно, даже слабо ядовиты. А вот навозник белый условно съедобен. Более того, в некоторых странах он считается деликатесом.

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Комментарии
4
Cashmare
11 минут
заголовок отлично подойдёт к падающим в первые заморозки самокатчикам
Елень
17 минут
Представила: а теперь, дорогие гости, отведайте икры из навозников))))
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