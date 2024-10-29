«Невиданный слой навозников». В Петербурге полезли на свет интересные грибы

Неожиданно большой урожай грибов, особенно для конца октября, обнаружили петербуржцы на газоне среди многоэтажек Приморского района и в других местах города. Фотографии Антона Кубышкина публикует 29 октября сообщество «Грибы и Грибники СПб» во «ВКонтакте». Это условно съедобные грибы, но есть их не стоит хотя бы потому, что они выросли в городе.

В комментариях подписчики публикуют фотографии навозников и из других районов города, а также предлагают делать из них икру. Вообще, навозник из рода шампиньоновых. Большинство его видов несъедобно из-за слишком мелких размеров и тонкой мякоти, некоторые, возможно, даже слабо ядовиты. А вот навозник белый условно съедобен. Более того, в некоторых странах он считается деликатесом.