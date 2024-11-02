Наводнение в Валенсии: число жертв возросло, на ликвидацию стихии направили еще 10 тысяч военных

В результате наводнения в Валенсии погибли не менее 211 человек, об этом 2 ноября со ссылкой на председателя правительства Испании Педро Санчеса сообщает газета Il Pais.

Общее число погибших достигло 214 человек. Для ликвидации последствий наводнения глава Валенсии Карлос Масон объявил о создании пяти групп немедленного реагирования. Он заявил, что 69 муниципалитетов пострадали полностью или частично, и если бы на помощь не пришли военные, трагедия носила бы больший масштаб.

Известно, что ранения получили не менее 19 волонтеров. Двое находятся в тяжелом состоянии после того, как надышались токсичными газами в затопленном гараже в городе Чива.

Президент страны сообщил во время пресс-конференции, что дополнительно направит в восточные области Валенсии 10 тысяч военных и полицейских для ликвидации последствий стихии, пишет издание Efe.com .

«Фонтанка» глазами петербурженки, переехавшей жить в Испанию, показывала, как стихия обрушилась на Валенсию.