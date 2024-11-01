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Общество Минобрнауки предложило расценки за экзамены для мигрантов. Они не кусаются

Минобрнауки предложило расценки за экзамены для мигрантов. Они не кусаются

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7 комментариев

В Министерстве образования и науки России подготовили проект постановления с предварительными расценками для сдачи экзаменов для мигрантов. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов 1 ноября.

Речь идет об экзаменах по русскому языку, истории России и основам законодательства. Так, стоимость экзамена, который необходим для получения гражданства РФ, планируется установить на уровне 2950 рублей, для получения разрешения на временное проживание — 5900 рублей, для получения разрешения на работу или патента — 3800 рублей.

В настоящее время единой фиксированной цены на такие экзамены нет, но установлен максимальный лимит стоимости за услугу.

Ранее «Фонтанка» писала, что экзамен по русскому языку для трудовых мигрантов могут дополнить устной частью. Отметим, что в настоящее время экзамен по русскому языку для иностранных граждан и так проводится в устной и письменной формах — кроме тех лиц, которые претендуют на получение разрешения на работу или патента (для них экзамен по русскому языку как иностранному проводится в письменной форме).

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Комментарии
7
Кэп Y
1 час
Всё, что нужно знать на эту тему - придумана ещё одна кормушка под эгидой регулирования миграции.
Дядя Бо
56 минут
Люди - это вторая нефть.(с).
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