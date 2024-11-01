Фигуристка Валиева намерена вернуться в спорт после окончания дисквалификации

Российская фигуристка Камила Валиева заявила о планах продолжить карьеру после окончания срока ее дисквалификации. Об этом в пятницу, 1 ноября, спортсменка сообщила журналистам, передает ТАСС.

Валиева признала, что ее последнее выступление на чемпионате России оказалось «не самым удачным», однако это не повод бросать профессиональный спорт. «Оставлять спортивную карьеру в таком юном возрасте, наверное, глупо. Буду прикладывать все усилия, чтобы радовать зрителей, себя, тренеров и всех болельщиков», — сказала 18-летняя спортсменка.

Она отметила, что приходит в форму и старается прикладывать все усилия, чтобы будущем снова радовать зрителей.

29 января CAS дисквалифицировал фигуристку Камилу Валиеву на четыре года начиная с 25 декабря 2021 года за нарушение антидопинговых правил и аннулировал ее результаты с этой даты. Это привело к перераспределению медалей, в результате которого золото перешло к США, серебро — Японии, а бронза осталась у России. 12 сентября стало известно, что руководство Всемирного антидопингового агентства (WADA) сознательно не опубликовало результаты научного исследования, которые могли бы поддержать Валиеву в деле о ее дисквалификации после положительного допинг-теста.