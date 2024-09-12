WADA скрыло заключение эксперта, способное оправдать фигуристку Валиеву

Руководство Всемирного антидопингового агентства (WADA) сознательно не опубликовало результаты научного исследования, которые могли бы поддержать российскую фигуристку Камилу Валиеву в деле о ее дисквалификации после положительного допинг-теста. Об этом 12 сентября сообщило американское издание Associated Press, ссылаясь на свои источники.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) обратилось к WADA с просьбой привлечь независимого ученого для анализа версии защиты Валиевой. Оно утверждало, что запрещенное вещество триметазидин могло попасть в ее организм через десерт, приготовленный на кухне родственником.

WADA обратилось к швейцарскому эксперту Марсьялю Сожи, который в ходе эксперимента пришел к выводу, что следы таблеток могли действительно привести к положительному результату теста на допинг. Это заключение могло стать ключевым аргументом в защиту Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Источники Associated Press, пожелавшие остаться анонимными из-за страха преследования, раскрыли переписку генерального директора WADA Оливье Ниггли с руководителем расследований агентства Гюнтером Юнгером. В одном из писем Ниггли выразил обеспокоенность результатами эксперимента.

«Гюнтер, у нас проблемы. Почему Сожи дал вывод, который поддерживает Валиеву? Если это позиция РУСАДА, мы должны дистанцироваться... Если этот аргумент будет озвучен в суде, у нас возникнут серьезные последствия. Нужно это прекратить», — говорится в переписке. В итоге заключение швейцарского специалиста так и не было представлено в CAS, который в январе отстранил Валиеву от соревнований на четыре года за нарушение антидопинговых правил, начиная с 2021 года. Вследствие этого она лишилась золотой медали Олимпийских игр в командном турнире, титулов чемпионки Европы, России и других наград за 2022–2024 годы.

В ответ на обвинения WADA в интервью ТАСС заявило, что статья AP о деле Камилы Валиевой содержит ряд неточностей. «Эксперимент был проведен в ходе разбирательства в первой инстанции независимым экспертом по поручению Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Таким образом, WADA не должно было решать, могут ли результаты этого эксперимента быть использованы РУСАДА, организацией, которая его заказала, и каким образом», — отметили в WADA.

В агентстве подчеркнули, что указанный эксперимент не был частью расследования WADA. Кроме того, не было неправомерного вмешательства со стороны руководства WADA в работу I&I (департамента разведки и расследований. — Прим. ред.), который является оперативно независимым.