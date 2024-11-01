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Общество Пособие по уходу за ребенком вырастет до 97 тысяч рублей в РФ

Пособие по уходу за ребенком вырастет до 97 тысяч рублей в РФ

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В 2027 году максимальный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет может достичь 97 тысяч рублей. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, передает «Прайм» в пятницу, 1 ноября.

Выступая на заседании программной комиссии партии «Единая Россия» он отметил, что соответствующее пособие будет расти постепенно: в предстоящем году достигнет 69 тыс. рублей, в 2026 — 83 тыс. рублей, в 2027 — 97 тыс. рублей.

Котяков напомнил, что введение единого статуса многодетной семьи обеспечит равные условия доступа к соцподдержке по всей стране. В 39 регионах меры поддержки будут оказываться без учета нуждаемости.

«В ближайшую трехлетку на выплату материнского капитала планируется выделить 1,7 триллионов рублей», — добавил Котяков.

В 2024 году максимальная сумма пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет превышает 49 тыс. рублей.

Ранее «Фонтанка» выясняла, выгодно ли рожать ребенка «под ипотеку» или дешевле без него. Даже при условии, что нового человека нужно будет обеспечивать как минимум до 18 лет, это будет дешевле, но есть нюансы.

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