Кабаре «Шум» зовет на театральный разговор-постановку про Ленинград семидесятых

В четверг, 7 ноября, в кабаре «Шум» на Маяковского, 52, состоится разговор на тему «Ленинград 1970-х», связанный с книгой «Чудаки города Ленинграда», которую написал автор телеграм-канала «Здесь был Майк», историк Игорь Кузьмичев.

Источник: podpisnie.ru/







Книга рассказывает истории незаметных художников и литераторов XX века, оставшихся на обочине советской культуры. Герои его книги — поэты Алик Ривин, Роальд Мандельштам, Александр Кондратов, художники Валерий Черкасов, Евгений Ротенберг. А одного из персонажей Кузьмичева и вовсе звали «бродячей душой Петербурга» — это был поэт Алексей Сорокин.

«Чудаки города Ленинграда» — это альтернативная история повседневности советского Ленинграда. Книга-эссе не является научной, однако ее культурологическая составляющая несомненно ценна — особенно если учитывать ее эссеистическую эмоциональность.

В тот же вечер зрители смогут посетить постановку по мотивам книги.

Всех гостей просят зарегистрироваться. Начало в 19:30.