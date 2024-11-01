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Афиша Plus Кабаре «Шум» зовет на театральный разговор-постановку про Ленинград семидесятых

Кабаре «Шум» зовет на театральный разговор-постановку про Ленинград семидесятых

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В четверг, 7 ноября, в кабаре «Шум» на Маяковского, 52, состоится разговор на тему «Ленинград 1970-х», связанный с книгой «Чудаки города Ленинграда», которую написал автор телеграм-канала «Здесь был Майк», историк Игорь Кузьмичев.

Книга рассказывает истории незаметных художников и литераторов XX века, оставшихся на обочине советской культуры. Герои его книги — поэты Алик Ривин, Роальд Мандельштам, Александр Кондратов, художники Валерий Черкасов, Евгений Ротенберг. А одного из персонажей Кузьмичева и вовсе звали «бродячей душой Петербурга» — это был поэт Алексей Сорокин.

«Чудаки города Ленинграда» — это альтернативная история повседневности советского Ленинграда. Книга-эссе не является научной, однако ее культурологическая составляющая несомненно ценна — особенно если учитывать ее эссеистическую эмоциональность.

В тот же вечер зрители смогут посетить постановку по мотивам книги.

Всех гостей просят зарегистрироваться. Начало в 19:30.

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