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Происшествия В Брянске беспилотник врезался в окно жилого многоквартирного дома. Есть пострадавший

В Брянске беспилотник врезался в окно жилого многоквартирного дома. Есть пострадавший

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Беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал ночью 1 октября жилой многоквартирный дом в Брянске. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

В результате попадания БПЛА, по данным главы региона, пострадал один житель — он госпитализирован. На одном из этажей был поврежден фасад дома, окна и балкон. Состояние жителя не уточняется.

По данным телеграм-каналов, пораженный дроном дом находится в Советском районе Брянска. В настоящее время место падения обломков оцеплено, жителей эвакуируют из здания.

Сообщение об этом появилось в канале губернатора в 02:11. В 02:22 Богомаз опубликовал следующее: еще четыре БПЛА были сбиты над территорией региона.

Накануне Минобороны РФ заявило, что всего за сутки были сбиты 88 украинских беспилотников над шестью регионами России.

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Брянская область Александр Богомаз Атака беспилотника БПЛА Дроны ВСУ
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