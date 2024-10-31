Лукашенко заявил, что в 2022 году ему звонили украинские генералы, чтобы сдаться в плен

Высокопоставленные командующие Вооруженных сил Украины связывались с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и просили его стать посредником на переговорах сразу после начала специальной военной операции. О событиях начала 2022 года белорусский лидер рассказал 31 октября на минской конференции по евразийской безопасности.

Лукашенко сказал, что ему звонили «генералы украинские, просили связаться с Путиным, чтобы остановить войну и как-то сдаться в плен», не уточнив, кто именно обращался с такими просьбами. В то время Вооруженные силы России блокировали Киев с западной стороны. К ситуации, по его словам, подключились «весь Запад и папа римский», попросившие остановить продвижение российских войск.

«Все подключились и начали давить на Путина: „Давай договоримся, не будем… и так далее“. Отвели войска от Киева — и что потом? В Киеве войска были, захват столицы — это крест», — приводит слова президента Белоруссии РБК .

По его словам, «Западу еще раз поверили». «И какой результат? Мы видим», — сказал белорусский лидер.

Ранее во время интервью журналисту BBC Стивену Розенбергу Александр Лукашенко заявил, что в 2022 году часть российских войск после учений на территории Белоруссии были «завернуты» президентом РФ Владимиром Путиным на Киев. Также Лукашенко в этом интервью подчеркнул , что Путин сожалеет о том, что пришлось начинать спецоперацию на Украине, но считает это решение верным.

25 февраля 2022 года, спустя сутки после начала военных действий на Украине, Минобороны России сообщило, что украинская столица блокирована с западной стороны. Российские войска находились под Киевом в течение месяца, однако в конце марта Минобороны объявило о «плановой перегруппировке войск» на киевском и черниговском направлениях, заявив, что все задачи там были выполнены.

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