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Общество Экс-главу Центра комплексного благоустройства Петербурга подозревают во взятке за покровительство подрядчику

Экс-главу Центра комплексного благоустройства Петербурга подозревают во взятке за покровительство подрядчику

1 961
6 комментариев

Экс-главу Центра комплексного благоустройства Андрея Белоуса подозревают в получении взятки в полмиллиона рублей. Об этом стало известно «Фонтанке» 31 октября.

По данным следствия, предполагалось, что за полученные деньги руководитель центра обеспечит покровительство одному из потенциальных подрядчиков и успех в заключении контрактов на установку дорожных и пешеходных ограждений.

По информации оперативников, посредником в передаче денег выступал заместитель Белоуса Андрей Бей.

В августе стало известно об увольнении Бея по распоряжению губернатора Александра Беглова. А 24 октября из Центра комплексного благоустройства уволился по собственному желанию и Андрей Белоус. 30 октября дома у экс-чиновника провели обыск. Ожидается, что сегодня в суде ему будет избрана мера пресечения.

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Комментарии
6
михаил.ру
1 минута
неприлично подозревать когда вполне уверен!
alexadmin
35 минут
Кроме замов стали брать и начальников. Опасная тенденция! Как бы при полной анархии завтра не проснуться...
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