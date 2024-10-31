Экс-главу Центра комплексного благоустройства Петербурга подозревают во взятке за покровительство подрядчику

Экс-главу Центра комплексного благоустройства Андрея Белоуса подозревают в получении взятки в полмиллиона рублей. Об этом стало известно «Фонтанке» 31 октября.

По данным следствия, предполагалось, что за полученные деньги руководитель центра обеспечит покровительство одному из потенциальных подрядчиков и успех в заключении контрактов на установку дорожных и пешеходных ограждений.

По информации оперативников, посредником в передаче денег выступал заместитель Белоуса Андрей Бей.

В августе стало известно об увольнении Бея по распоряжению губернатора Александра Беглова. А 24 октября из Центра комплексного благоустройства уволился по собственному желанию и Андрей Белоус. 30 октября дома у экс-чиновника провели обыск. Ожидается, что сегодня в суде ему будет избрана мера пресечения.