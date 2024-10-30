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Общество Тульский священник был отстранен от службы из-за подозрений в педофилии

Тульский священник был отстранен от службы из-за подозрений в педофилии

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11 комментариев

Протоиерей Валентин Дудин из Тульской области отстранен от должности и запрещен в служении на время выяснения появившихся сведений о домогательствах к подростку. Об этом 30 октября сообщает издание РИА Новости.

Решение об отстранении Дудина было принято дисциплинарной комиссией Белевской епархии. РИА Новости также ссылается на данные телеграм-канала, согласно которым обвинения против Дудина выдвинули родители 12-летнего мальчика, с которым священник, по словам ребенка, якобы «лежал в кровати и целовал в губы». Инцидент произошел 30 марта 2024 года. После этого у подростка начались «проблемы с ментальным здоровьем».

Вину священник не признал.

Тульское издание Myslo.ru сообщало, что в отношении Дудина было возбуждено уголовное дело по статье о совершении развратных действий без применения силы в отношении лица, достигшего 12, но не достигшего 14 лет. Протоиерею была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Дудину 62 года. Он получил назначение в один из храмов Тульской области в марте 1994 года после окончания духовной семинарии и служит батюшкой более 30 лет в Свято-Иверской церкви в селе Теплое. Прихожане отзываются о нем положительно.

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Валентин Дудин Протоиерей Педофилия Священник Тульская область
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Комментарии
11
Отец Родной
22 минуты
Среди сидящих по 131+ статьях похоже меньше шансов найти педофилов, чем в подобных учреждениях?
626433832795
25 минут
"После этого у подростка начались «проблемы с ментальным здоровьем»." А они точно начались после, а не до? Может, трогательный (за разные места) рассказ про лежание в кровати и целование в губы результат именно таких проблем?
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