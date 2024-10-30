Тульский священник был отстранен от службы из-за подозрений в педофилии

Протоиерей Валентин Дудин из Тульской области отстранен от должности и запрещен в служении на время выяснения появившихся сведений о домогательствах к подростку. Об этом 30 октября сообщает издание РИА Новости.
Решение об отстранении Дудина было принято дисциплинарной комиссией Белевской епархии. РИА Новости также ссылается на данные телеграм-канала, согласно которым обвинения против Дудина выдвинули родители 12-летнего мальчика, с которым священник, по словам ребенка, якобы «лежал в кровати и целовал в губы». Инцидент произошел 30 марта 2024 года. После этого у подростка начались «проблемы с ментальным здоровьем».
Вину священник не признал.
Тульское издание Myslo.ru сообщало, что в отношении Дудина было возбуждено уголовное дело по статье о совершении развратных действий без применения силы в отношении лица, достигшего 12, но не достигшего 14 лет. Протоиерею была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Дудину 62 года. Он получил назначение в один из храмов Тульской области в марте 1994 года после окончания духовной семинарии и служит батюшкой более 30 лет в Свято-Иверской церкви в селе Теплое. Прихожане отзываются о нем положительно.
Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.