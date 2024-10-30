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Технологии Apple представила новый MacBook Pro с чипами семейства М4

Apple представила новый MacBook Pro с чипами семейства М4

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Apple представила пользователям новый MacBook Pro, оснащенный чипами M4, M4 Pro и M4 Max. Об этом в среду, 30 октября, сообщается на сайте корпорации.

Как объясняют в Apple, новые чипы семейства M4 для MacBook Pro поддерживают Apple Intelligence, а также позволяют выполнять ресурсоемкие задачи на ноутбуке в несколько раз быстрее.

«Созданное с использованием 3-нанометровой технологии второго поколения, семейство M4 является самой передовой линейкой чипов для персональных компьютеров», — говорится в сообщении.

MacBook Pro с чипом M4 работает до 1,8 раза быстрее, чем модель с M1 при редактировании гигапиксельных фотографий. При этом такие трудоемкие задачи, как рендеринг сложных сцен в Blender, могут выполняться до 3,4 раза быстрее. Apple также заявляет, что благодаря внедрению чипов семейства M4 устройства смогут работать без подзарядки до 24 часов.

Модели MacBook Pro с диагональю 14 и 16 дюймов доступны в черном и серебристом цветах, обе оснащены экраном Liquid Retina XDR и 12-мегапиксельной камерой Center Stage. Цена на 14-дюймовую версию MacBook Pro с M4 составляет 1599 долларов, а с M4 Pro — 1999 долларов. Между тем стоимость 16-дюймовой версии достигает 2499 долларов.

Как отмечают в сообщении, все модели MacBook Pro уже доступны для предварительных заказов. Поставки начнутся с 8 ноября.

Ранее компания Apple представила новые компьютеры iMac с чипом М4 и поддержкой искусственного интеллекта Apple Intelligence. «Лучший в мире настольный компьютер „всё в одном“ отличается еще большей производительностью, опциональным дисплеем с нанотекстурой, 12-мегапиксельной камерой Center Stage и возможностью подключения Thunderbolt 4 — и всё это в поразительно тонком корпусе», — отметили в сообщении.

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