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Технологии Apple представила новый iMac с поддержкой ИИ

Apple представила новый iMac с поддержкой ИИ

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6 комментариев

Компания Apple 28 октября представила новые компьютеры iMac с чипом М4 и поддержкой искусственного интеллекта Apple Intelligence. Пресс-релиз опубликован на сайте компании.

«Лучший в мире настольный компьютер „все в одном“ отличается еще большей производительностью, опциональным дисплеем с нанотекстурой, 12-мегапиксельной камерой Center Stage и возможностью подключения Thunderbolt 4 — и все это в поразительно тонком корпусе», — сказано в сообщении.

Диагональ экрана нового iMac — 24 дюйма. Для моделей с 10-ядерным CPU и 10-ядерным GPU предусмотрена опция «стекла с нанотекстурой», которая помогает уменьшить блики. К компьютеру можно подключить до двух внешних мониторов с разрешением до 6K. Девайс поддерживает Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. Есть Touch ID.

Благодаря чипу M4 iMac справляется в 1,7 раза быстрее с повседневными задачами и в 2,1 раза быстрее — со сложными рабочими процессами (редактирование фотографий и игры). по сравнению с iMac с чипом M1.

Apple Intelligence для пользователей iMac будет доступен в macOS Sequoia 15.1. Среди ИИ-функций — обновлённая Siri, Writing Tools для работы с англоязычным текстом и ИИ-сводка уведомлений. Пользователи также смогут «бесплатно использовать ChatGPT», не создавая учётную запись.

Стоимость нового iMac начинается от 1 299 долларов. В 28 странах предзаказы компьютера открываются уже в понедельник, а продажи — 8 ноября. Моноблок будет представлен в семи цветах: зелёном, жёлтом, оранжевом, розовом, фиолетовом, синем и серебристом. В комплекте — клавиатура и мышь в цвете устройства с поддержкой USB-C.

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Комментарии
6
Mies
1 час
В 29-ю страну, когда?
Игорь Протасов
58 минут
Первое, что я делаю при покупке нового девайса - это удаление, остановка и блокировка всех ИИ сервисов....
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