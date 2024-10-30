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Общество «Уже не такой резкий. Наши шансы увеличиваются»: в Коми шестые сутки ловят страуса, сбежавшего с фермы

«Уже не такой резкий. Наши шансы увеличиваются»: в Коми шестые сутки ловят страуса, сбежавшего с фермы

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1 комментарий

В Коми уже шестые сутки не могут поймать страуса по кличке Вася, сбежавшего с фермы в ночь на 26 октября. «Друзья, не хватает рук, приезжайте кто может!!!» — сообщается в среду на странице фермы во «ВКонтакте».


Вероятно, австралийского страуса что-то напугало, поэтому он сломал забор и отправился изучать леса вокруг дома. Далеко он не ушел, но и близко теперь к себе никого не подпускает. Участвующие в поимке говорят, что в страуса стреляют снотворным, но пока не могут пробить плотные перья: иглы просто отскакивают.

«Сегодня опять не попался. Завтра будем пробовать ещё. Страус уже не такой резкий. Наши шансы увеличиваются. Ребята которые помогают и приезжают каждый день очень устали. Нужны люди!» — говорится в сегодняшнем посте.

«Василий силен», — отмечают люди в комментариях. Другие пользователи посоветовали обратиться в МЧС. «Обращались», — ответили им. Видимо, поймать страуса пока никому оказалось не под силу.

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Страус Вася Коми Ферма
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Комментарии
1
VKuser58309756
1 час
Несколько способов поймать страуса: Днём. Понадобятся три человека. Двое должны гнать страуса вдоль ограды, а один, стоя у ограды, схватить птицу за шею, когда она будет пробегать мимо. Шею следует держать прямо, чтобы птица не могла убежать или ударить ногой. Потом двое подходят к страусу и толкают его сзади в угол загона. Ночью. Для ночного отлова нужно выбрать безлунную ночь. Используют очень яркие карманные фонари, свет направляют прямо в глаза птиц. Два-три человека держат птицу, один руководит их действиями. В этот момент на голову птицы можно надеть мешок. Использование коридоров. Можно гнать птиц по коридорам между полями к желобу для пропуска страусов. Чтобы выгнать птиц из огороженных пастбищных участков, нужно создать эффект воронки, используя заградительные решётки. Важно помнить, что ловля страуса может быть опасной и лучше обратиться к специалисту.
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