«Уже не такой резкий. Наши шансы увеличиваются»: в Коми шестые сутки ловят страуса, сбежавшего с фермы

В Коми уже шестые сутки не могут поймать страуса по кличке Вася, сбежавшего с фермы в ночь на 26 октября. «Друзья, не хватает рук, приезжайте кто может!!!» — сообщается в среду на странице фермы во «ВКонтакте».



Вероятно, австралийского страуса что-то напугало, поэтому он сломал забор и отправился изучать леса вокруг дома. Далеко он не ушел, но и близко теперь к себе никого не подпускает. Участвующие в поимке говорят, что в страуса стреляют снотворным, но пока не могут пробить плотные перья: иглы просто отскакивают.