Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+9°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+9°

облачно, без осадков

ощущается как +6

4 м/c,

ю-з.

 758мм 83%
Подробнее
2 Пробки
USD 97,23
EUR 105,22
Когда начнут строить Широтную
Что говорят пострадавшие на Восстания
Промышленный Петербург
СКА и Спартак поссорились
Будет ли в Грузии Майдан
Куда сводить ребенка на каникулах
Рейтинги "Фонтанки"
Происшествия В Коми вторые сутки ловят сбежавшего страуса Василия. Снотворное его не берёт

В Коми вторые сутки ловят сбежавшего страуса Василия. Снотворное его не берёт

2 031
10 комментариев

Вторые сутки в Коми продолжается операция по поимке австралийского страуса Васи, который удрал с фермы в Сыктывдинском районе и почувствовал вкус свободы. Птица бегает в окрестностях и не дает себя усыпить, пишет 28 октября «Комиинформ».

Сотрудники рассказали, что, вероятно, страуса что-то напугало, поэтому в ночь на 27 октября он сломал забор и отправился изучать леса вокруг дома. Далеко, впрочем, не ушел, но и близко теперь к себе никого не подпускает. Участвующие в поимке Васи говорят, что в страуса стреляют снотворным, но пока не могут пробить плотные перья — иглы просто отскакивают.

Операция по ловле своевольного Василия пока продолжается.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE6
Смех
HAPPY4
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
10
Игорь Протасов
57 минут
Уже ловят Василича? :-)
280241717
1 час
как это восхитительно, обычно в коми ловят зеков.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Россиян стали в 3,5 раза чаще атаковать банковскими мобильными троянами
25 октября, 12:55
Новости компаний
Контракты новые, проблемы — старые. Как отсутствие хозяина мешает ремонту петербургских дорог
6 февраля 2020, 11:29
Новости компаний
Сбер: с начала года количество предпринимателей, открывших бизнес в СЗФО, выросло на 11 процентов
28 октября, 18:10
ТОП 5
Новости компаний
Сбер: с начала года количество предпринимателей, открывших бизнес в СЗФО, выросло на 11 процентов
28 октября, 18:10
Посмотрите в календарь: врачи рассказали, почему опасно не делать прививки взрослым и детям
27 октября, 18:00
Привлечь, воспитать или завоевать: как российский бизнес решает проблему острой нехватки IT-кадров
26 октября, 18:00
Кадровый голод: почему спрос на специалистов по кибербезопасности растет быстрее, чем их готовят
26 октября, 14:00
Как сохранить душевное равновесие и оптимизм в преддверии зимы
25 октября, 18:00
Стартовал прием заявок на региональный этап Всероссийского конкурса «Мой добрый бизнес»
25 октября, 17:26
Setl Group выплатил 7-й купонный доход по биржевым облигациям серии 002Р-03
25 октября, 16:31
Сбер: с начала года объём портфеля кредитования девелоперов Северо-Запада превысил 470 млрд рублей
25 октября, 16:30
ГК «А101» предлагает выиграть квартиру в космической игре
25 октября, 16:30
Наше радио — музыка поколений
25 октября, 16:20
На отдых с 4G: МегаФон модернизировал сеть на озере Красногвардейское
25 октября, 16:12
Сбер представляет GigaChat MAX — персональный помощник, собеседник, соавтор и консультант
25 октября, 13:45