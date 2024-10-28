В Коми вторые сутки ловят сбежавшего страуса Василия. Снотворное его не берёт

Вторые сутки в Коми продолжается операция по поимке австралийского страуса Васи, который удрал с фермы в Сыктывдинском районе и почувствовал вкус свободы. Птица бегает в окрестностях и не дает себя усыпить, пишет 28 октября « Комиинформ ».

Сотрудники рассказали, что, вероятно, страуса что-то напугало, поэтому в ночь на 27 октября он сломал забор и отправился изучать леса вокруг дома. Далеко, впрочем, не ушел, но и близко теперь к себе никого не подпускает. Участвующие в поимке Васи говорят, что в страуса стреляют снотворным, но пока не могут пробить плотные перья — иглы просто отскакивают.