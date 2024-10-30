Пользователей «Госуслуг» попросили перейти с Gmail на другой почтовый сервис

Пользователям «Госуслуг», чья учетная запись зарегистрирована через почту Gmail, рекомендуют сменить почтовый ящик на любой другой. Соответствующие уведомления портал начал присылать 30 октября, убедился журналист «Фонтанки».

«Недавно компания Google ограничила использование СМС-подтверждения для создания новых аккаунтов. Мы не можем гарантировать, что эта функция для уже созданных аккаунтов продолжит работать. Защитите свою учетную запись», — сообщается на «Госуслугах».

При выборе другого почтового сервиса портал предлагает воспользоваться @xmail.ru от VK.

Напомним, что 26 сентября Минцифры сообщило, что Google ограничил создание новых аккаунтов для граждан РФ. Тогда ведомство посоветовало пользователям Google создать резервные копии данных и перейти на использование альтернативных способов двухфакторной аутентификации. Или же использовать отечественные платформы.

Однако, несмотря на то что некоторые пользователи Google в РФ столкнулись с проблемами с учетными записями, компания заявила, что бесплатные сервисы продолжат работать в России.

В октябре вице-президент «Ростелекома» по информационным технологиям Дарий Халитов сообщил, что россияне могут лишиться «практически всех сервисов Google»: Google Drive, Gmail как почтового ящика и даже push-нотификаций, которые используют многие приложения, в том числе банковские, для рассылки уведомлений.