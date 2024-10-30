Крупнейшее нападение трески на мойву зафиксировано у берегов Норвегии

Ученые из США и Норвегии анализируют нападение трески на мойву у берегов Норвегии, которое, вероятно, является крупнейшим из отмеченных в истории. Об этом 30 октября пишет РБК со ссылкой на исследование, опубликованное в Nature.

Массовое появление рыб было зафиксировано в феврале 2014 года. В конце зимы — начале лета наблюдается сезонный нерест мойвы: она мигрирует от границ арктического ледового покрова к норвежским берегам. И в это же время туда приплывает главный охотник на мойву — треска. В тот день, 27 февраля, по данным наблюдений, образовался косяк примерно из 23 миллионов особей мойвы. Туда же направилась треска. Через четыре часа скопление рыб достигло критических показателей. В итоге хищники поглотили около 10,6 миллиона рыб.

Учёные отмечают, что резкие изменения в поведении рыб могут существенно влиять на стабильность экосистемы.

«Северо-восточная арктическая треска и мойва являются яркими примерами обильных, длительно мигрирующих океанических рыбных запасов. <…> Групповые поведенческие процессы внутри и между этими видами, а также сдвиг баланса в точке наибольшего скопления хищников, которые следуют за ними, по-видимому, имеют важное значение для функционирования этой арктической морской среды. Они также могут быть важны для других крупных экосистем. <…> Внезапные сдвиги баланса могут иметь потенциал для воздействия на стабильность экосистемы, уже сталкивающейся с антропогенными и глобальными стрессами от потепления. Изменение климата, хищничество и неэффективное рыболовство в прошлом стали причиной коллапса запасов мойвы в Баренцевом море, включая также огромные популяции мойвы и северной трески», — отмечается в сообщении.