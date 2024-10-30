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Происшествия Пристав из Ленобласти попалась на крупной взятке в Петербурге. Платили за возможность уехать из России

Пристав из Ленобласти попалась на крупной взятке в Петербурге. Платили за возможность уехать из России

7 148
16 комментариев

Судебного пристава из Ленобласти задержали по делу о получении взятки в крупном размере в Петербурге. По версии следствия, за 160 тысяч рублей женщина обещала избавить от исполнительного производства, задерживающего в России. Теперь невыездной оказалась уже она.

Уголовное дело возбуждено петербургским Следственным комитетом в конце сентября, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 30 октября. В его основе материалы, собранные экономической полицией совместно с ГУФССП по Петербургу. Два дня назад со следствием объяснялась 40-летняя пристав-исполнитель из Ломоносовского районного отделения УФСПП Ленобласти.

По версии следствия, в мае прошлого года она получила 160 тысяч рублей от коллеги-пристава, в обязанности которого входило обеспечение порядка деятельности судов Петродворцового района. Работы мужчина уже лишился. Согласно материалам, он действовал в чужих интересах и платил за прекращение исполнительного производства, которое ограничивало выезд за пределы России.

Из следственного отдела женщину отпустили, ограничив подпиской о невыезде. Её бывший коллега также привлечён к уголовной ответственности.

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Комментарии
16
282694747
1 час
Каким мерзким человеком нужно быть, чтобы идти в судебные приставы
Otkating
38 минут
160 т.р.?! И смысл было идти в судебные приставы?
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