Пристав из Ленобласти попалась на крупной взятке в Петербурге. Платили за возможность уехать из России

Судебного пристава из Ленобласти задержали по делу о получении взятки в крупном размере в Петербурге. По версии следствия, за 160 тысяч рублей женщина обещала избавить от исполнительного производства, задерживающего в России. Теперь невыездной оказалась уже она.

Уголовное дело возбуждено петербургским Следственным комитетом в конце сентября, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 30 октября. В его основе материалы, собранные экономической полицией совместно с ГУФССП по Петербургу. Два дня назад со следствием объяснялась 40-летняя пристав-исполнитель из Ломоносовского районного отделения УФСПП Ленобласти.

По версии следствия, в мае прошлого года она получила 160 тысяч рублей от коллеги-пристава, в обязанности которого входило обеспечение порядка деятельности судов Петродворцового района. Работы мужчина уже лишился. Согласно материалам, он действовал в чужих интересах и платил за прекращение исполнительного производства, которое ограничивало выезд за пределы России.