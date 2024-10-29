Губернатор Кировской области показал, как прошло прощание с погибшими при крушении вертолета Ми-2

В Кировской области 29 октября прошло прощание с погибшими при крушении вертолета Ми-2. Кадрами того, как трех медиков и одного пилота проводили в последний путь, поделился губернатор региона Александр Соколов в своем Telegram-канале.

Прощание прошло в библиотеке имени Александра Герцена в Кирове. На церемонии собрались сотни местных жителей, которые знали погибших или оказались неравнодушны к случившейся трагедии.

«Они выполняли служебный, профессиональный, человеческий долг. У каждого были десятки, сотни вылетов ради спасения жизней людей. Лично выразил соболезнования родным и близким. Кировская область окажет им всю необходимую поддержку в этот трудный час», — написал в своем канале губернатор Соколов.

Напомним, что вертолет Ми-2 упал в лесу у деревни Белеенки в Кировской области 26 октября. Он вылетел около 6 часов вечера и рухнул через несколько минут. Все, кто находился на борту, погибли. Расследование причин крушения пока не завершилось. Родным погибших пообещали по 1 миллиону рублей.