В Германии бастуют сотрудники Volkswagen и BMW. Работники вышли на улицы с факелами

В Германии бастуют сотрудники металлургической и электротехнической промышленности. К ним также присоединились работники автопроизводителей Volkswagen (VW) и BMW. Об этом во вторник, 29 октября, сообщает издание Bild.

«Профсоюз IG Metall в ночь на вторник начал первую волну протестов в металлургической и электротехнической промышленности Германии. В мероприятиях также принимают участие сотрудники автопроизводителей VW и BMW. В течение дня работы будут остановлены по всей стране», — передает газета со ссылкой на профсоюз.

Согласно данным IG Metall, в немецком городе Ганновере, расположенном в Нижней Саксонии, бастуют около 200 сотрудников производителя аккумуляторов Clarios. Они вышли на митинг с факелами и флагами профсоюзов. В Оснабрюке, также находящемся в Нижней Саксонии, на митинги вышли 250 работников завода Volkswagen, которому угрожает закрытие.

В Регенсбурге перед заводом BMW собрались люди с плакатами. В течение дня ожидается забастовка у завода Audi в Ингольштадте. В городе Хильдесхайме прекратили работу около 400 сотрудников, в том числе на предприятиях Jensen GmbH, KSM Castings Group, Robert Bosch, Waggonbau Graaff и ZF CV Systems Hannover.

Известно, что профсоюз IG Metall требует для сотрудников предприятий увеличения зарплаты на 7% и повышения на €170 для стажеров. Такое требование объясняют необходимостью реагировать на высокую инфляцию и стимулировать частное потребление.

Накануне сообщалось, что концерн Volkswagen (VW) планирует закрыть минимум три завода в Германии , объясняя необходимость крайних мер условиями кризиса. Под угрозой находятся десятки тысяч рабочих мест, сокращать которые могут начать в середине 2025 года. Как объяснила глава производственного совета группы Даниэла Кавалло, несколько заводов будут закрыты, а на остальных производственных площадках пройдут дополнительные увольнения.

На заводах VW в Германии работает около 120 000 человек, около половины из которых работают в Вольфсбурге. Всего у бренда десять производственных площадок в Германии: шесть в Нижней Саксонии, три в Саксонии и одна в Гессене. Гарантия занятости, действовавшая более 30 лет, была прекращена VW в сентябре.