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Бизнес Volkswagen планирует закрыть минимум три завода в Германии и сократить десятки тысяч рабочих мест

Volkswagen планирует закрыть минимум три завода в Германии и сократить десятки тысяч рабочих мест

1 532
20 комментариев

Концерн Volkswagen (VW) планирует закрыть минимум три завода в Германии, объясняя необходимость крайних мер условиями кризиса. Под угрозой находятся десятки тысяч рабочих мест, сокращать которые могут начать в середине 2025 года, пишет 28 октября немецкое издание Focus.

Как объяснила глава производственного совета группы Даниэла Кавалло, несколько заводов будут закрыты, а на остальных производственных площадках пройдут дополнительные увольнения.

Производственный совет особенно критично относится к ситуации на заводе в Оснабрюке, который недавно не получил дополнительного заказа от Porsche. Кавалло также сообщила, что, по мнению совета директоров, целые подразделения могут быть либо закрыты, либо переведены за границу.

На заводах VW в Германии работает около 120 000 человек, около половины из которых работают в Вольфсбурге. Всего у бренда десять производственных площадок в Германии: шесть в Нижней Саксонии, три в Саксонии и один в Гессене. Гарантия занятости, действовавшая более 30 лет, была прекращена VW в сентябре. Таким образом, операционные увольнения могут произойти с середины 2025 года.

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Комментарии
21
VKuser174198221
32 минуты
Боже! Как волнительно за Германию! Как я переживаю за германский пролетариат! Написали бы лучше когда цены на жратву и коммуналку понизятся......
гастарбайтер
17 минут
Фольксваген продает в Китае почти 1 300 000 штук авто в год.. Всего по миру - 8.8 млн. штук (прирост за год - 10.9%) Так что они просто оптимизируют производство... Причем на 1-го уволенного у них бюджет порядка 1 млн евро - на переобучение, переселение или ещё какие бонусы... Социалка в РФ и рядом не лежала...
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