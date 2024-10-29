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Происшествия «Они выпустили пантеру из клетки». Подробности нападения животного на мальчика в цирке

«Они выпустили пантеру из клетки». Подробности нападения животного на мальчика в цирке

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Трехлетний мальчик, на которого напала пантера в передвижном цирке «Дикий драйв» в Иркутской области, остается под наблюдением врачей. Об этом 29 октября сообщает «Ирсити» со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Иркутской области.

Несчастный случай произошел накануне вечером в Ангарске, когда отец посадил мальчика рядом с животным для фотографии. Животное несколько раз укусило ребенка, он получил раны и был экстренно госпитализирован. В больнице ему оказали необходимую помощь, в настоящее время медики оценивают состояние ребенка как средней степени тяжести.

«Находится под наблюдением специалистов», — уточнили в Минздраве.

Мама мальчика Светлана рассказала RT, что c отцом ребёнка она в разводе, о походе в цирк не знала. Мужчина должен был забрать мальчика из детсада и привезти к ней, но отправился в цирк смотреть на пантеру.

«Я была не в курсе этого, естественно, не отпустила бы ребёнка. Насколько понимаю, у него там, в цирке, знакомые. Они выпустили пантеру из клетки, и она набросилась на сына», — говорит Светлана.

У мальчика, по ее словам, рваные раны головы и спины, расцарапаны рука и нога. Ему наложили швы и прописали антибиотики. «Сын плакал, голова была залита кровью, кругом тоже была кровь», — рассказывает женщина.

Она обратилась в прокуратуру с требованием наказания для владельцев цирка. Прокуратура Ангарска начала свою проверку, а также поставила на контроль ход расследования уголовного дела. «Фонтанка» уже писала, что после нападения пантеры на ребенка возбуждено уголовное дело об оказании услуг, предназначенных для детей, не отвечающих требованиям безопасности (часть 2 статьи 238 УК РФ).

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Пантера Цирк Напал на ребенка Ангарск Иркутская область Животные
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