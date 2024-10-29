Вагоны с углём сошли с рельсов под Кингисеппом. Прокуратура показала последствия

Два вагона грузового поезда сошли с рельсов в Кингисеппском районе Ленобласти 29 октября. Угольные завалы разбирают на непассажирской станции Лужская.

Источник: Официальный канал Северо-Западной транспортной прокуратуры

Как сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги, инцидент случился немногим позже половины седьмого утра. На станции продолжают устранять последствия, к работам привлекли восстановительный поезд.

Источник: Официальный канал Северо-Западной транспортной прокуратуры

«Пострадавших нет. На движение поездов ситуация не повлияла», — добавили в ОЖД. Причины случившегося выясняют.

Проверку организовала Северо-Западная транспортная прокуратура. В ведомстве уточнили, что с рельсов сошли вагоны с углём.