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Происшествия Житель Калужской области нашёл обломки БПЛА в лесу

Житель Калужской области нашёл обломки БПЛА в лесу

1 593
6 комментариев

В Думиничском районе Калужской области местный житель обнаружил в лесном массиве обломки беспилотного летательного аппарата. Оперативная группа прибыла на место. Об этом сообщает утром 29 октября губернатор региона Владислав Шапша.

«Напоминаю, что после работы ПВО обломки вражеских БПЛА иногда местные жители обнаруживают раньше оперативных служб», — отмечает Шапша и призывает граждан быть особенно внимательными и разъяснить правила детям.

«Очень важно строго следовать правилам: сразу же информировать экстренные службы, не приближаться и не трогать обломки. На них может быть взрывчатка», — поясняет губернатор.

Напомним, в отчете Минобороны об отражении ночных атаки три региона: Белгородская, Брянская, Курская области. Ещё один БПЛА был уничтожен над акваторией Черного моря.

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Комментарии
6
VKuser174198221
1 час
Эка невидаль! А грибы, грибы-то были?
Заливщик голосовых планок
1 час
Любопытно. Ежедневно сотни беспелотников успешно сбивают, а обломки нашлись лишь одного..
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