Беспилотники уничтожены в трех областях и над Черным морем

Ночью 29 октября средства ПВО перехватили в общей сложности семь беспилотных летательных аппаратов над российской территорией, отчитывается Минобороны. По два БПЛА были уничтожены над Белгородской, Брянской и Курской областями и один — над акваторией Черного моря.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказывает, что пострадавших и разрушений нет, на месте работают оперативные и экстренные службы.

Губернаторы Белгородской и Курской областей в своих телеграм-каналах о последствиях атак не сообщают.