Полузащитник «Манчестер Сити» Родри получил «Золотой мяч» и стал лучшим футболистом года

Испанский полузащитник «Манчестер Сити» Родри (Родриго Эрнандес) выиграл премию «Золотой мяч» как лучший футболист мира по версии журнала France Football — Ballon d'Or. Церемония вручения награды прошла в Париже.

Игрок «Манчестер Сити» и сборной Испании прибыл на церемонию на костылях: в конце сентября 28-летний футболист получил травму колена. В прошлом сезоне Родри выиграл со сборной Испании на Евро, был признан там лучшим игроком турнира.

В финальную тройку претендентов France Football также вошли бразильский нападающий «Реала» Винисиус Жуниор и английский хавбек «Реала» Джуд Беллингем.

Обладательницей женского «Золотого мяча» между тем стала испанка Айтана Бонмати из «Барселоны», а лучшей командой — «Реал Мадрид».

«Золотой мяч» вручается с 1956 года.