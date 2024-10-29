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Спорт Полузащитник «Манчестер Сити» Родри получил «Золотой мяч» и стал лучшим футболистом года

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри получил «Золотой мяч» и стал лучшим футболистом года

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Испанский полузащитник «Манчестер Сити» Родри (Родриго Эрнандес) выиграл премию «Золотой мяч» как лучший футболист мира по версии журнала France Football — Ballon d'Or. Церемония вручения награды прошла в Париже.

Игрок «Манчестер Сити» и сборной Испании прибыл на церемонию на костылях: в конце сентября 28-летний футболист получил травму колена. В прошлом сезоне Родри выиграл со сборной Испании на Евро, был признан там лучшим игроком турнира.

В финальную тройку претендентов France Football также вошли бразильский нападающий «Реала» Винисиус Жуниор и английский хавбек «Реала» Джуд Беллингем.

Обладательницей женского «Золотого мяча» между тем стала испанка Айтана Бонмати из «Барселоны», а лучшей командой — «Реал Мадрид».

«Золотой мяч» вручается с 1956 года.

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Родриго Эрнандес Родри Золотой мяч Манчестер Сити
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