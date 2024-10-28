Симоньян: значительной части телеведущих RT не существует. Их создал ИИ

Значительной части телеведущих Russia Today не существует, они созданы искусственным интеллектом. Об этом заявила главный редактор канала Маргарита Симоньян в эфире ТВЦ (эпизод «Отнимает ли ИИ рабочие места?»).

«Их нет», сказана Симоньян о ведущих RT. «Они искусственные, полностью. Нет этого человека и никогда не было. Нет этого лица — это мы взяли, сгенерили, придумали — голос, все остальное, характер…».

По словам главреда, эти ИИ-ведущие «ведут свои соцсети», а одна из них в шутку написала «подписывайтесь на мой телеграм-канал, первые 10 или 100 тысяч получат амнистию, когда мы придем к власти».

Также в RT отказались в от бильд-редакторов и изображения подбирает или создает ИИ, что сильно удешевляет процесс.