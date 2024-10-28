Суд в Париже отложил процесс по делу Жерара Депардье из-за его плохого самочувствия

Суд в Париже отложил процесс по делу о сексуальных домогательствах французского актера с российским гражданством Жерара Депардье до марта 2025 года. Причина переноса — плохое самочувствие звезды комедийного кино, пишет информационное агентство AFP в понедельник, 28 октября.

Заседание по делу Депардье должно было пройти сегодня. Однако адвокат актера заявил, что Депардье не может присутствовать на процессе по рекомендации врача.

«К сожалению, врачи запретили ему сегодня здесь появляться», — сказал защитник.

Напомним, что французского актера обвинили в домогательствах две женщины. Инциденты произошли в 2014 году на съемках фильма «Маг и сиамцы» Жана-Пьера Моки и в 2021 году на съемках «Зеленых ставней» Жана Беккера. Одна из заявительниц, 53-летняя кинодекоратор, рассказывала, что Депардье якобы домогался ее на съемках в сентябре 2021 года. По ее словам, однажды в коридоре актер будто бы схватил ее за ноги, а затем начал трогать за талию, грудь и ягодицы. Вторая заявительница — ассистент режиссера, которой в 2014 году было 24 года. По ее словам, актер трогал ее ягодицы и отпускал в ее адрес нецензурные комментарии.

После озвученных обвинений в апреле этого года Депардье был помещен под стражу, допрошен, а затем отпущен для ожидания суда, который должен был пройти 28 октября.