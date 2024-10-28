Песков: Путин выступит на заседании Валдайского форума в Сочи в ноябре

Президент России Владимир Путин поучаствует в итоговом заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи 7 ноября. Об этом 28 октября сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

В этом году тема мероприятия сформулирована как: «Прочный мир — на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке». Конференция объединит 140 участников из 50 стран мира и пройдет с 4 по 7 ноября, говорится на сайте дискуссионного клуба.

Помимо президента России в форуме поучаствуют министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, зампред правительства Александр Новак, заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин. Среди тем, которые поднимут на сессиях, — конфликт на Украине и Ближнем Востоке, развитие искусственного интеллекта и выборы в США.

В прошлом году Дмитрий Песков обещал, что речь Путина на заседании клуба станет событием «мирового масштаба». О том, что говорил президент РФ на пленарной сессии клуба «Валдай» в 2023 году, можно прочитать в нашем материале.