    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Облачно, Дождь

    Ощущается как 10

    3 м/с, ю-з

    753мм

    81%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd99.46eur104.3

    «Событие мирового масштаба»: Путин выступит на «Валдае» с большой речью. Онлайн

    О чем будет говорить президент

    1017
    21 комментарий

    Владимир Путин сегодня участвует в пленарной сессии XX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». Тема этого года — «Справедливая многополярность: как обеспечить безопасность и развитие для всех». В Кремле говорят, что выступление российского президента ожидается ориентировочно после 14:00 мск, а пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заранее назвал его «событием мирового масштаба». В этой онлайн-трансляции мы будем следить за выступлением Путина и оперативно рассказывать вам о главных заявлениях.

    ПоделитьсяПоделиться

    В прошлом году темой «Валдая» стал «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех». Владимир Путин тогда рассказывал о «дружбе» с Западом, происках Кремля и ценностях. Упомянул он и омтену русской культуры. В ожидании очередного выступления президента предлагаем вам вспомнить самые яркие цитаты Путина на «Валдае» в 2022 году.

    ПоделитьсяПоделиться

    В этом году Большой Валдай длится четыре дня — со 2 по 5 октября. За это время его участники успели обсудить множество вопросов. Среди них:

    • роль ядерного оружия и опасность войны с его применением;
    • продовольственная безопасность и вклад России;
    • мировая экономика без валютной монополии и карательных мер;
    • российская экономика, общество и культура в эпоху трансформации;
    • энергетические рынки на фоне военно-политической напряженности;
    • наука и образование в эпоху противостояния.

    По теме

    ПутинВладимир ПутинОнлайнВалдайМирБезопасностьРазвитиеКремльСочи
    ЛАЙК1
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 21

    Гость05 Окт 2023 в 13:42
    надоел
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    21
    close