«Событие мирового масштаба»: Путин выступит на «Валдае» с большой речью. Онлайн

Владимир Путин сегодня участвует в пленарной сессии XX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». Тема этого года — «Справедливая многополярность: как обеспечить безопасность и развитие для всех». В Кремле говорят, что выступление российского президента ожидается ориентировочно после 14:00 мск, а пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заранее назвал его «событием мирового масштаба». В этой онлайн-трансляции мы будем следить за выступлением Путина и оперативно рассказывать вам о главных заявлениях.
В прошлом году темой «Валдая» стал «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех». Владимир Путин тогда рассказывал о «дружбе» с Западом, происках Кремля и ценностях. Упомянул он и омтену русской культуры. В ожидании очередного выступления президента предлагаем вам вспомнить самые яркие цитаты Путина на «Валдае» в 2022 году.
В этом году Большой Валдай длится четыре дня — со 2 по 5 октября. За это время его участники успели обсудить множество вопросов. Среди них:
- роль ядерного оружия и опасность войны с его применением;
- продовольственная безопасность и вклад России;
- мировая экономика без валютной монополии и карательных мер;
- российская экономика, общество и культура в эпоху трансформации;
- энергетические рынки на фоне военно-политической напряженности;
- наука и образование в эпоху противостояния.