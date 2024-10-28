По Тольятти прокатился громкоговорящий УАЗ, зазывающий на «работу для настоящих мужчин»

По Тольятти 28 октября проехался УАЗ-«буханка» с тройным зарядом колонок на крыше, из которых лился призыв заключить контракт с Министерством обороны и отправиться на СВО.

«Работа для настоящих мужчин. Категория 18+. Присоединяйся к СВОим, заключи контракт и получи два миллиона рублей» — раскатывалась по городу реклама (текст — по «Ъ»).

Информацию об акции подтвердили в МКУ «Центр гражданской защиты Тольятти». Уточняется, что она была проведена «в целях привлечения граждан на службу по контракту в ряды ВС РФ».

Сама акция, названная «рейд локального оповещения населения», была осуществлена при помощи «подвижного пункта оповещения». При этом «доводилась информация» по теме «служба по контракту».

В начале сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в России растёт число желающих заключить контракт с Минобороны для участия в СВО.