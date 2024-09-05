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    Песков: новая мобилизация не обсуждается, растёт число желающих заключить контракт с МО

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    36 комментариев

    Российские власти не планируют объявлять в стране новую мобилизацию. Об этом заявил ТАСС на ВЭФ 5 сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Обсуждений таких не ведется», — сказал он.

    При этом, отметил Песков, растёт число желающих заключить контракт с Минобороны для участия в СВО.

    «Поток желающих заключить контракт, их количество большое. Действительно, все больше и больше людей идут на то, чтобы заключать контракты», — сказал Песков ТАСС.

    Он добавил, что в стране принимаются экономические меры, способствующие активизации этого процесса.

    Представители власти неоднократно заявляли, что новой мобилизации в планах нет. Об этом, например, говорил Песков 27 июля. В начале июля зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев сообщал, что с начала 2024 года контракты на военную службу заключили около 190 тысяч граждан РФ. В конце августа в Госдуму внесли законопроект, позволяющий подсудимым заключать контракт о военной службе.

    Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета.

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    Комментарии 36

    VKuser17419822105 Сен 2024 в 10:26
    Интересно: есть ли в России хоть один человек, который верит этому господину?
    +1−0
    Kit.05 Сен 2024 в 10:24
    Почему "новая", если и нынешняя не завершена?
    +0−0
    Kirill7705 Сен 2024 в 10:13
    да сколько можно одно и то же писать🤦. В феврале 23 года "обещали", потом 25.09.23, потом сразу после инаугурации президента в мае 24-го, потом к 1 июня 24 года. Теперь когда?
    +0−1
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