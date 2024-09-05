Песков: новая мобилизация не обсуждается, растёт число желающих заключить контракт с МО

Российские власти не планируют объявлять в стране новую мобилизацию. Об этом заявил ТАСС на ВЭФ 5 сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Обсуждений таких не ведется», — сказал он.
При этом, отметил Песков, растёт число желающих заключить контракт с Минобороны для участия в СВО.
«Поток желающих заключить контракт, их количество большое. Действительно, все больше и больше людей идут на то, чтобы заключать контракты», — сказал Песков ТАСС.
Он добавил, что в стране принимаются экономические меры, способствующие активизации этого процесса.
Представители власти неоднократно заявляли, что новой мобилизации в планах нет. Об этом, например, говорил Песков 27 июля. В начале июля зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев сообщал, что с начала 2024 года контракты на военную службу заключили около 190 тысяч граждан РФ. В конце августа в Госдуму внесли законопроект, позволяющий подсудимым заключать контракт о военной службе.
Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета.