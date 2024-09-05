Песков: новая мобилизация не обсуждается, растёт число желающих заключить контракт с МО

Российские власти не планируют объявлять в стране новую мобилизацию. Об этом заявил ТАСС на ВЭФ 5 сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.



«Обсуждений таких не ведется», — сказал он.



При этом, отметил Песков, растёт число желающих заключить контракт с Минобороны для участия в СВО.

«Поток желающих заключить контракт, их количество большое. Действительно, все больше и больше людей идут на то, чтобы заключать контракты», — сказал Песков ТАСС.

Он добавил, что в стране принимаются экономические меры, способствующие активизации этого процесса.

