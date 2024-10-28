Детский сад в Павловске, где разгулялся сальмонеллез, возобновил работу. 11 детей остаются на лечении

После массового отравления в детском саду № 23 в Павловске, где обнаружили сальмонеллу, на лечении с острой кишечной инфекцией остаются 11 детей. Остальные малыши сегодня вернулись в сад. Об этом «Фонтанке» сообщили в администрации Пушкинского района 28 октября.

Первые случаи выявления заболевания были зарегистрированы 16 октября. К настоящему моменту под наблюдением медиков остаются 11 малышей в возрасте от 3 до 6 лет и три сотрудника дошкольного учреждения.

Также известно, что с 21 по 25 октября учреждение было закрыто на карантин. С 28-го числа детсад восстановил работу, малыши вернулись в свои группы.

«С 28.10.2024 детский сад № 23 <…> открыт для посещения детей», — указали в пресс-службе. Расследование причин возникновения острой кишечной инфекции продолжается.

Ранее «Фонтанка» писала, что 21 октября Роспотребнадзор сообщил о регистрации 17 случаев кишечной инфекции в дошкольном учреждении на Берёзовой улице, 22. На следующий день стало известно о еще семи случаях заболевания. В анализах у заболевших детей и сотрудников детсада выявлена сальмонелла.

СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.