Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+11°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+11°

облачно, без осадков

ощущается как +8

3 м/c,

ю-з.

 762мм 56%
Подробнее
4 Пробки
USD 96,09
EUR 104,40
Распил или помощь бизнесу?
Сколько лет копить на квартиру
Промышленный Петербург
Нет картошки, пусть едят батат
Подготовка к концу света
Такая золотая осень
Рейтинги "Фонтанки"
Город Происшествия В петербургском детском саду разгулялся сальмонеллез. Зарегистрировано 17 случаев

В петербургском детском саду разгулялся сальмонеллез. Зарегистрировано 17 случаев

5 170
3 комментария

Очаг сальмонеллезной инфекции выявили в детском саду Пушкинского района Петербурга. Пятеро детей в больнице, то, что они ели, изучают санврачи.

Как сообщили в петербургском управлении Роспотребнадзора, с 21 октября введены ограничительные мероприятия в детском саду № 23 на Берёзовой улице, 22, в Павловске. На сегодняшний день зарегистрировано 17 случаев кишечной инфекции у воспитанников и сотрудников.

«В стационаре остаются пятеро детей. У заболевших выявлена сальмонелла», — рассказали в управлении.

Роспотребнадзор проводит санитарно-эпидемиологическое расследование. В садике взяли пробы воды, готовых блюд и продуктов. Проводится дезинфекция. В Роспотребнадзоре уточняют, что готовы выступить в суде в защиту пострадавших с целью возмещения материального и морального вреда. За консультацией можно обратиться по телефону 8 (812) 764-02-34, доб. 1288.

В детском саду № 23 Павловска от комментариев отказались.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Сальмонеллез Детский сад
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY3
Удивление
SURPRISED3
Гнев
ANGRY10
Печаль
SAD5
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
kachumnoy
2 часа
там где частник, всегда будет бардак!
IO2606
1 минута
Даже если сальмонелла "приехала" в садик на продукции, то она не пережила бы приготовления и подачи пищи по всем правилам!
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Апарт-отель Industrial Avenir готовят к полномасштабному строительству
21 октября, 15:10
Новости компаний
Проекты от Setl Group стали самыми востребованными в Петербурге
18 октября, 17:10
Новости компаний
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Пенсионный особый»
18 октября, 16:50
ТОП 5
Новости компаний
Быть айтишником хочу: в России пройдет День профориентации в ИТ для школьников
21 октября, 18:01
БСПБ проведет онлайн-конференцию для участников ВЭД, посвященную международной сертификации экспортеров
21 октября, 17:20
Жители Красносельского района и волонтеры клуба «Добрый Setl» очистили природную тропу
21 октября, 15:50
Апарт-отель Industrial Avenir готовят к полномасштабному строительству
21 октября, 15:10
В погоне за скоростью. Почему и власти, и люди заинтересовались модульными домами
20 октября, 18:00
Везут, но не производят: затормозит ли рост утильсбора продажи китайских автомобилей в России
20 октября, 18:00
Не только ПВЗ и булочные: как развивается коммерческая недвижимость в новостройках
19 октября, 18:00
В «Образцовых кварталах» прошёл Семейный день
18 октября, 18:00
Проекты от Setl Group стали самыми востребованными в Петербурге
18 октября, 17:10
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Пенсионный особый»
18 октября, 16:50
Полностью завершено благоустройство квартала «Юттери» в Колпино
18 октября, 16:25
Сотрудники петербургского застройщика помогают диким животным перезимовать
18 октября, 14:50