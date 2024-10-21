В петербургском детском саду разгулялся сальмонеллез. Зарегистрировано 17 случаев

Очаг сальмонеллезной инфекции выявили в детском саду Пушкинского района Петербурга. Пятеро детей в больнице, то, что они ели, изучают санврачи.

Как сообщили в петербургском управлении Роспотребнадзора, с 21 октября введены ограничительные мероприятия в детском саду № 23 на Берёзовой улице, 22, в Павловске. На сегодняшний день зарегистрировано 17 случаев кишечной инфекции у воспитанников и сотрудников.

«В стационаре остаются пятеро детей. У заболевших выявлена сальмонелла», — рассказали в управлении.

Роспотребнадзор проводит санитарно-эпидемиологическое расследование. В садике взяли пробы воды, готовых блюд и продуктов. Проводится дезинфекция. В Роспотребнадзоре уточняют, что готовы выступить в суде в защиту пострадавших с целью возмещения материального и морального вреда. За консультацией можно обратиться по телефону 8 (812) 764-02-34, доб. 1288.

В детском саду № 23 Павловска от комментариев отказались.