Число отравившихся в детском саду в Павловске увеличилось до 24

Еще семь случаев заболевания кишечной инфекцией зарегистрировано в детском саду № 23 в Павловске, где обнаружили сальмонеллу. Об этом 22 октября сообщает пресс-служба петербургского Роспотребнадзора.

«На 22.10.2024 зарегистрировано 24 случая кишечной инфекции. В стационаре остается 5 детей», — говорится в сообщении. В анализах у заболевших детей и сотрудников детсада выявлена сальмонелла.

Санитарно-эпидемиологическое расследование продолжается. СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Следователи осматривают места происшествия, проводят обыски у поставщиков питания.

Как стало известно «Фонтанке», речь идет о компаниях «АРТИС-Детское питание» и БЗУ «Северное». Первая недавно фигурировала в деле об отравлении членов избирательной комиссии на выборах в Петербурге — тогда было зарегистрировано 24 случая отравления. Суд приостановил работу комбината из-за нарушений, найденных в ходе санитарно-эпидемиологического расследования.