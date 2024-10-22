СК возбудил уголовное дело после массового отравления детей в детском саду в Павловске

Отравление детей и сотрудников детского сада № 23 на Березовой улице в Павловске стало уголовным делом об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Об этом 22 октября стало известно «Фонтанке».

Проведенная следователями проверка показала, что несоблюдение санитарных правил привело к заболеванию сальмонеллезом не менее трех воспитанников, еще 14 детей слегли с острым гастроэнтеритом.

«Артис» уже упоминался «Фонтанкой» после того, как массовое отравление среди членов избирательных комиссий произошло на выборах в Петербурге. Всего было зарегистрировано 24 случая отравления. Решением Петроградского районного суда работа комбината «Артис-Детское питание» была приостановлена из-за нарушений, найденных в ходе санитарно-эпидемиологического расследования. По данным компании, на их попечении находятся 995 детских садов, 152 школы и 29 больниц города. На прошлой неделе мажоритарным акционером «Артиса» стало зарегистрированное в Петербурге ООО «Продовольственная инициатива».