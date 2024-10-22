Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+12°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+12°

облачно, без осадков

ощущается как +10

2 м/c,

зап.

 762мм 80%
Подробнее
3 Пробки
USD 96,09
EUR 104,40
Конфликт на Тимуровской
Премьера по Булгакову в МДТ
Распил или помощь бизнесу?
Промышленный Петербург
Дуглас Сантос - русский
Сколько лет копить на квартиру
Нет картошки, пусть едят батат
Подготовка к концу света
Рейтинги "Фонтанки"
Общество Происшествия СК возбудил уголовное дело после массового отравления детей в детском саду в Павловске

СК возбудил уголовное дело после массового отравления детей в детском саду в Павловске

2 550
4 комментария

Отравление детей и сотрудников детского сада № 23 на Березовой улице в Павловске стало уголовным делом об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Об этом 22 октября стало известно «Фонтанке».

Проведенная следователями проверка показала, что несоблюдение санитарных правил привело к заболеванию сальмонеллезом не менее трех воспитанников, еще 14 детей слегли с острым гастроэнтеритом.

Поставщиками продуктов являются компании «АРТИС-Детское питание» и «БЗУ Северное».

Как ранее сообщил Роспотребнадзор, всего было зарегистрировано 17 случаев кишечной инфекции. СК и прокуратура Петербурга организовали проверку.

«Артис» уже упоминался «Фонтанкой» после того, как массовое отравление среди членов избирательных комиссий произошло на выборах в Петербурге. Всего было зарегистрировано 24 случая отравления. Решением Петроградского районного суда работа комбината «Артис-Детское питание» была приостановлена из-за нарушений, найденных в ходе санитарно-эпидемиологического расследования. По данным компании, на их попечении находятся 995 детских садов, 152 школы и 29 больниц города. На прошлой неделе мажоритарным акционером «Артиса» стало зарегистрированное в Петербурге ООО «Продовольственная инициатива».

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY5
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
ИванбезМарьи
2 часа
не пудрите мозги, Я в этом доме живу, а садик находится на четной стороне.
pgrad
2 часа
Выборов пока нет и избиркомы кончились, теперь на детях тренируются.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
«ПСК Эксперт» Любимый архитектор Петра I
22 октября, 12:25
Новости компаний
Быть айтишником хочу: в России пройдет День профориентации в ИТ для школьников
21 октября, 18:01
Новости компаний
БСПБ проведет онлайн-конференцию для участников ВЭД, посвященную международной сертификации экспортеров
21 октября, 17:20
ТОП 5
Новости компаний
Коммерческие помещения в квартале «Дубровский» уже в продаже
22 октября, 13:15
«ПСК Эксперт» Любимый архитектор Петра I
22 октября, 12:25
Быть айтишником хочу: в России пройдет День профориентации в ИТ для школьников
21 октября, 18:01
БСПБ проведет онлайн-конференцию для участников ВЭД, посвященную международной сертификации экспортеров
21 октября, 17:20
Жители Красносельского района и волонтеры клуба «Добрый Setl» очистили природную тропу
21 октября, 15:50
Апарт-отель Industrial Avenir готовят к полномасштабному строительству
21 октября, 15:10
Везут, но не производят: затормозит ли рост утильсбора продажи китайских автомобилей в России
20 октября, 18:00
В погоне за скоростью. Почему и власти, и люди заинтересовались модульными домами
20 октября, 18:00
Не только ПВЗ и булочные: как развивается коммерческая недвижимость в новостройках
19 октября, 18:00
В «Образцовых кварталах» прошёл Семейный день
18 октября, 18:00
Проекты от Setl Group стали самыми востребованными в Петербурге
18 октября, 17:10
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Пенсионный особый»
18 октября, 16:50