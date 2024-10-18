Кадры решают все. Экс-директор по персоналу «Артис» взял кредит на 200 млн рублей, чтобы оплатить долги владельцев компании

Мажоритарным акционером АО «Артис–Детское питание» стало зарегистрированное в Петербурге ООО «Продовольственная инициатива». Компания выкупила доли прежних владельцев Михаила Ляско и Евгения Чернышева, которые держали по 49,09% бизнеса, сумма сделки составила порядка 204 млн рублей. Еще 1,82% доли компании остались в руках у бизнес-партнера предпринимателей Вячеслава Баркевича.

Имущество Ляско и Чернышева реализовано на торгах в рамках процедуры банкротства, инициированного осенью прошлого года по иску ПАО «Банк Санкт-Петербург». В состав двух лотов вошли по 27 обыкновенных акций АО «Артис -Детское питание» номиналом 1 тыс. руб. каждая, следует из данных государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности. Начальная цена каждого лота составила 102,2 млн рублей. По итогам торгов покупателем стала компания «Продовольственная инициатива», договоры купли-продажи уже заключены, указано в СПАРК.

ООО «Продовольственная инициатива» зарегистрировано в июле прошлого года, видом ее деятельности указана «Торговля оптовая неспециализированная». В текущем году компания заключила 7 госконтрактов на поставку питания в Медицинский исследовательский центр имени Алмазова на общую сумму 5,9 млн рублей. Последняя имеющаяся в СПАРК бухгалтерская отчетность (за 2023 год) с нулевыми показателями. Единственным учредителем «Продовольственно инициативы» является Андрей Алексеев, 100% его доли в настоящий момент заложены в ПАО «Сбербанк», по данным «Фонтанки», под кредит на выкуп долей «Артис-Детское питание».

«Артис-Детское питание» зарегистрировано осенью 1995 года, значительную долю в его выручке составляют госконтракты на поставку горячего питания в школы Петербурга. По данным компании, на их попечении находятся 995 детских садов, 152 школы и 29 больниц. За минувший год при выручке 3,35 млрд рублей «Артис-Детское питание» получил 12,6 млн чистой прибыли.

В начале учебного года «Артис-детское питание» попал в зону турбулентности, связанную с отравлением членов участковых избирательных комиссий, деятельность одной из производственных площадок была приостановлена по требованию Роспотребнадзора.

Как пояснил «Фонтанке» генеральный директор «Артис-Детское питание» Михаил Ляско, смена собственника никак не повлияет на деятельность компании.

«Ну, продали доли, и что? Я остаюсь генеральным директором, это чисто юридические структурные изменения, наше внутреннее дело. Не хотелось бы комментировать. Компания как работала так и будет работать, ничего плохого в этом нет. Как там акционеры структурируют, это не предмет для обсуждений или переживаний», — пояснил он.

Как выяснила «Фонтанка», владелец ООО «Продовольственная инициатива» Андрей Алексеев как минимум до 2020 года был сотрудником «Артис-Детское питание» и занимал должность директора по персоналу. Сделку по приобретению долей Михаила Ляско и Евгения Чернышева он оставил без комментария.