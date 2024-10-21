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Общество Следователи нагрянули в детский сад в Павловске, где разгулялся сальмонеллез

Следователи нагрянули в детский сад в Павловске, где разгулялся сальмонеллез

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Следственный комитет организовал доследственную проверку по уголовной статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности после того, дети и сотрудники детского сада № 23 в Павловске слегли с кишечной инфекцией. Проверку проводит также прокуратура Пушкинского района.

В Роспотребнадзоре сообщили, что с 21 октября в детском саду на Березовой улице ввели ограничительные мероприятия. Всего зарегистрировано 17 случаев инфекции, пятеро детей остаются в стационаре с сальмонеллой.

Сейчас в учреждении проводится санитарно-эпидемиологическое расследование силами Роспотребнадзора. В детском саду отказались от комментариев.

Ведомство обещает выступить в суде в защиту пострадавших с целью возмещения материального и морального вреда. За консультацией можно обратиться по телефону 8 (812) 764-02-34, доб. 1288.

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