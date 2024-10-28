Посольство РФ в Финляндии не получало официальных уведомлений об аресте земли Российского центра науки и культуры

Посольство России в Финляндии не получало официальных уведомлений от властей страны об аресте участка земли Российского центра науки и культуры, о котором ранее сообщили СМИ. Об этом 28 октября пишет ТАСС со ссылкой на диппредставительство.

Как сообщили агентству в посольстве, о якобы наложенном аресте на ряд объектов недвижимости в Финляндии дипломатам тоже стало известно из прессы. Официальных уведомлений на этот счет не поступало.

«Работаем над прояснением ситуации. Запросили соответствующую информацию у Службы судебных приставов и МИД Финляндии», — сообщили в диппредставительстве. Говорить о возможных ответных мерах рано, пока не выяснены все обстоятельства, добавили там.

В понедельник финские СМИ сообщили, что по иску украинской нефтегазовой компании «Нафтогаз» и еще пяти компаний группы суд арестовал земельный участок Российского центра науки и культуры в Финляндии и другие активы на общую сумму в десятки миллионов долларов.